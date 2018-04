stopchemicalattacks | la campagna contro gli attacchi chimici è virale

vanityfair

(Di giovedì 12 aprile 2018) «La popolazione siriana è vittima di eserciti che combattono una guerra con metodi criminali: i soldati di Assad, le forze jihadiste, l’esercito di Erdogan e l’aviazione russa commettono atrocità che non risparmiano i civili. Nonostante continui a negare e accusare la stampa e gli attivisti di manipolare le informazioni, Assad sta usando armi chimiche sulla popolazione. Gas che uccide lasciando soffocare le persone nella propria saliva. A morire sono soprattutto bambini». Roberto Saviano racconta così quanto sta accadendo in Siria. Lo fa in un post sui social con accanto una foto in cui con una mano si copre la bocca e spiega perché. «Le armi chimiche sono vietate da quasi cento anni, ma nella guerra civile siriana continuano ad essere utilizzate. Muhammad Najem è un ragazzo siriano di 15 anni che sta raccontando la guerra e denunciando la morte di migliaia di bambini per ...