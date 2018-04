Stile Juve | il triste epilogo di Buffon Quando il portiere diceva alla Roma che “gli

Juventus - obiettivo Griezmann : Marotta potrebbe pagara la clausola rescissoria in Stile Higuain : Juventus, obiettivo Griezmann- Dopo il deludente 3-0 casalingo contro il Real Madrid, la Juventus sarebbe già pronta a guardare al futuro in vista della prossima stagione. Come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport“, Marotta potrebbe pensare seriamente di mettere le mani su Griezmann. L’attaccante dell’Atletico Madrid ha una clausola rescissoria da circa 100 milioni […] L'articolo Juventus, ...

Nash : 'Juve - il mio Tottenham è Stile NBA. Ho una proposta per Buffon - Del Piero...' : Ero a Berlino per la finale del 2006 , peraltro seduto accanto a Sonia Del Piero, nella zona riservata agli ospiti dei giocatori azzurri, ndr, e in quel momento Gigi era il miglior portiere al mondo. ...