Stage alla EU Delegation to the United States | come candidarsi

Blastingnews

: RT @interclaudio87: C’è chi come me prova a bussare a mille porte per uno stage in una redazione, chi è molto più bravo di me ma è costrett… - Grace_1207 : RT @interclaudio87: C’è chi come me prova a bussare a mille porte per uno stage in una redazione, chi è molto più bravo di me ma è costrett… - listadilavoro : STAGE ADDETTO/A ALLA VENDITA -CASAMASSIMA (BA) - __emptyhanded : stasera vado allo spettacolo che abbiamo creato e prodotto con lo stage e sono in ansia, mi sento come se stessi pe… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti dcosiddettaof the EU to theof America. Questo organismo ha la funzione di promuovere l'azione e la presenza dell'Unione Europea negli Stati Uniti, operando in stretto contatto con le ambasciate e i consolati dei 28 Stati Membri. Attualmente, la Delegazione ha la propria sede a New York e possiede uno staff composto da oltre 90 membri, molti dei quali hanno effettuato studi in Europa. Ogni anno, questo organismo offre a giovani laureati e a studenti che stanno per completare il proprio percorso di studi la possibilità di effettuare unodella durata di 3 mesi presso le proprie sedi....