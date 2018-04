Sporting Lisbona - Atletico Madrid 1-0 | cronaca e risultato in diretta

Sporting Lisbona - Atletico Madrid 0-0 : cronaca e risultato in diretta : cronaca minuto per minuto QUI Sporting Lisbona Qualche problema di formazione per Jorge Jesus che dovrà rinunciare agli squalificati Coentraro e Bas Dost. La sua squadra dovrebbe scendere in campo ...

Sporting Lisbona - il presidente sospende 19 giocatori : Sporting Lisbona, il presidente sospende 19 giocatori Il presidente dello Sporting Lisbona ha deciso venerdì sera di sospendere tutti i giocatori della sua squadra insoddisfatti delle sue critiche seguite alla sconfitta contro l’Atletico Madrid in Europa League, costringendo l’allenatore Jorge Jesus a schierare una squadra B domenica in campionato contro il Paços Ferreira. “Invece di […]

Polveriera Sporting Lisbona - il presidente sospende 19 giocatori : 'Bambini viziati' : ROMA - Lo Sporting Lisbona si è trasformato in una Polveriera dopo la sconfitta 2-0 al Wanda Metropolitano nell'andata dei quarti di Europa League contro l' Atletico Madrid . La prestazione deludende ...

DIRETTA/ Sporting Lisbona Plzen (risultato finale 2-0) streaming video e tv : Decide la doppietta di Montero : DIRETTA Sporting Lisbona Viktoria Plzen: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. All'Alvalade si gioca per l'andata degli ottavi di Europa League(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 22:50:00 GMT)

Sporting Lisbona - lo sfogo di Coentrão : 'Insultato e aggredito dai tifosi' : La sostituzione, le lacrime, lo sfogo. In sequenza sono questi gli ultimi due giorni nerissimi di Fabio Coentrão, terzino sinistro dello Sporting ex Real Madrid. La partita incriminata quella di ...

DIRETTA / Astana Sporting Lisbona (risultato live 0-0) streaming video e tv : formazioni ufficiali - si gioca! : DIRETTA Astana Sporting Lisbona: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. In Kazakhstan i portoghesi puntano alla qualificazione(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 16:38:00 GMT)

