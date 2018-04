Splinter Cell | il doppiatore originale di Sam Fisher parla della possibilità di

Ghost Recon Wildlands : in arrivo oggi la missione speciale a tema Splinter Cell : Ubisoft annuncia che Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands introdurrà una missione speciale a tema Tom Clancy's Splinter Cell con la partecipazione del leggendario Sam Fisher come parte della Special Operation I, il primo importante aggiornamento del secondo anno di contenuti post-lancio per il gioco. I giocatori potranno unirsi a Sam in questo speciale evento crossover gratuito a partire da oggi, 10 aprile, sulle console di nuova generazione e ...

Ghost Recon Wildlands : pubblicate le prime immagini per la missione Splinter Cell : Ubisft ha rivelato i primi dettagli per la missione Splinter Cell in arrivo su Ghost Recon Wildlands, riporta DSOgaming.La nuova missione sarà disponibile a partire dal 10 aprile non appena arriverà la nuova patch per il gioco. L'aggiornamento includerà anche una nuova classe Echelon Assault. Questa nuova classe avrà accesso al fucile d'assalto SC-4000, alle mine di prossimità e all'abilità Sonar Pulse che consente al giocatore di poter scorgere ...

Ghost Recon Wildlands : la prima Special Operation avrà come protagonista Splinter Cell : Qualche giorno fa Ubisoft ha svelato i suoi piani per l'Anno 2 di Ghost Recon Wildlands, che col passare dei mesi riceverà tanti nuovi contenuti a partire dalla prima Special Operation, in arrivo solo tra qualche giorno, il 10 aprile 2018. Il publisher transalpino ha appena pubblicato il teaser di questo update, che a quanto pare avrà tra i protagonisti Sam Fisher, celebre personaggio dell'universo Tom Clancy nei panni di Splinter Cell.La prima ...

Nuovo Splinter Cell in uscita nel 2018? La sorpresa nei primi indizi : Splinter Cell potrebbe tornare quest’anno, nel 2018, con un Nuovo episodio. Stando agli ultimi rumor infatti Ubisoft starebbe lavorando a un Nuovo episodio di Splinter Cell, una serie che da anni è sparita dai radar della casa francese ma ancora molto amata da tantissimi giocatori. Di certo è che si tratta di uno dei giochi del passato di cui i giocatori hanno una grande nostalgia. Se i rumor dovessero essere confermati presto potrebbero tornare ...

Un nuovo Splinter Cell in arrivo nel 2018? : Una delle serie del passato che i giocatori hanno apprezzato di più è sicuramente quella di Splinter Cell, ferma al capitolo Blacklist. Sono passati alcuni anni dall'ultimo capitolo della saga, ma sembra che i fan di Sam Fisher potranno tornare a vestire i panni del loro eroe molto presto, stando a quanto comparso su Amazon Canada.Infatti, come riporta Segmentnext, sulle pagine dello store è apparso "Tom Clancy's Splinter Cell 2018". Il prodotto ...