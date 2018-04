: Ex spia: Opac conferma origine russa veleno - TgLa7 : Ex spia: Opac conferma origine russa veleno - SkyTG24 : Yulia Skripal: 'Mio padre è ancora grave, non voglio l'aiuto di Mosca' - piras_zia : RT @LaLaura68: Signora @myrtamerlino potrebbe dire al signor @AndreaRomano9 che la spia russa #Skripal non è morta? Freccero ha fatto BENI… -

L',l'Organizzazione Internazionale per la Proibizione della Armi Chimiche,l'identificazione fatta dagli investigatori britannici:è un agentequello utilizzato per intossicare l'exSerghei Skripal e sua figlia. Nella nota non si indica la sostanza usata,catalogata dai britannici come del tipo Novichok, studiata nella ex Urss.Il ministro degli Esteri Johnson via twitter:"Non ci possono essere dubbi sulla responsabilità di Mosca",dice.(Di giovedì 12 aprile 2018)