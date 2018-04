“Spero nel lieto fine” Paura per l’ex gieffina La ragazza | molto apprezzata in

Kaley Cuoco di The Big Bang Theory sulle nozze di Amy e Sheldon : “Spero nel finale di stagione” : Quando avverranno le nozze di Amy e Sheldon? Per la star Kaley Cuoco di The Big Bang Theory il lieto evento dovrebbe accadere nel finale dell'undicesima stagione. Intervistata da Entertainment Tonight durante un gala, l'attrice ha svelato qualche dettaglio in più su quello che considera il matrimonio dell'anno. "Sarà qualcosa di molto, molto strano, ma sarà anche assolutamente adorabile e affascinante. Esattamente come loro." Tutto tace sul ...

Vigorito : “Spero nella salvezza. Il Napoli sta facendo un campionato fantastico” : Il prossimo scoglio da superare per il Napoli sarà il derby col Benevento al Vigorito in programma domenica 4 febbraio. La sfida d’andata del San Paolo finì 6-0 per gli azzurri, ma anche quella di ritorno potrebbe essere davvero molto complicata per la compagine sannita. Quest’oggi il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘RMC Sports’. Il patron dei […] L'articolo Vigorito: “Spero nella ...

