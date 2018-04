Spazio | una mega-eruzione su Proxima Centauri fa escludere l’esistenza della vita su

Esperimenti senza precedenti nella storia dello Spazio : la missione Chang’e-4 e le piante sulla Luna : La missione Chang’e-4 della Cina ha in programma diversi Esperimenti senza precedenti nella storia dello spazio, come atterrare sul lato nascosto della Luna e far sbocciare i primi fiori sulla sua superficie. La sonda Chang’e-4 dovrebbe trasportare una scatola contenente semi di patata e della pianta arabidopsis, e probabilmente alcune uova di bachi da seta per condurre il primo esperimento biologico sulla Luna: il test di ...

Spazio : la Cina progetta di realizzare una stazione di monitoraggio a Vanuatu : La Cina starebbe progettando di realizzare una stazione di monitoraggio spaziale nella piccola Repubblica insulare di Vanuatu, nel Pacifico: lo sostengono esperti della difesa cinesi citati dalla stampa locale, a seguito di indiscrezioni australiane – prontamente smentite da Pechino e Port Vila – riguardo la pianificazione di una base militare cinese nell’isola. L'articolo Spazio: la Cina progetta di realizzare una stazione di ...

Spazio : analisi su rocce lunari - nuova ipotesi sull’origine dell’acqua sulla Terra : Fino a dieci anni fa gli scienziati ritenevano di avere un quadro abbastanza preciso del processo di formazione che aveva interessato la Terra e la Luna. Ora, uno studio condotto dall’Università di Chicago e pubblicato su Science Advances, mette in discussione i lavori precedenti affermando che la Terra avrebbe acquisito l’acqua durante la fase principale della sua crescita. Fino ad oggi, la maggior parte della comunità scientifica, riteneva ...

Atterra uno shuttle al Centro Commerciale di Cavallino. 'Dalla Terra alla Luna - alla scoperta dello Spazio' : La cultura deve essere accessibile a tutti e come dimostra la cronaca odierna, sono svariati i luoghi dove si può usufruirne, quindi perché no, anche un Centro Commerciale può 'portare conoscenza''. ...

Tonnellate di scorie sulla Terra - lo Spazio una grande discarica : Avete presente i cigli di quelle strade che d'estate trasportano torrenti di vacanzieri alle spiagge più popolari? Lindi e pinti a inizio stagione, rapidamente assumono un aspetto sordido, diventando ...

Spazio - 2018 stellare per SpaceX : Musk lancia con successo i satelliti Iridium e ottiene l’approvazione per costruire una costellazione da 12.000 satelliti : È solo la metà di marzo, ma SpaceX ha già avuto un anno stellare. Dopo aver lanciato il razzo Falcon Heavy con successo nello Spazio, inviando in un’orbita intorno al sole la Tesla Roadster di Elon Musk e catturando l’immaginazione del pubblico allo stesso tempo, questa mattina un razzo Falcon 9 ha lanciato con successo 10 satelliti Iridium utilizzati per le telecomunicazioni dalla Vandenberg Air Force Base, in California. E lunedì SpaceX si ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 fuori controllo - gli ultimi aggiornamenti sul “Crash” di Domenica 1 Aprile e una nuova strepitosa immagine dallo Spazio : 1/18 ...

Ultim'ora NASA : oggetto cadrà dallo Spazio fra una settimana - colpirà l'Italia? Video : Un oggetto spaziale sta precipitando verso il suolo: si tratta della stazione spaziale cinese Tiangong-1, di cui l'agenzia spaziale cinese ha perso il controllo nel 2016. Il laboratorio spaziale, ha un peso complessivo di 8.5 tonnellate. Inizialmente non era possibile fornire pronostici sulla caduta di Tiangong-1, ma adesso che siamo prossimi all'impatto gli scienziati hanno azzardato le prime ipotesi che risultano essere molto più precise ...

Lodovica Comello - più di 1500 proposte per 'Una canzone per me' : 'Dare voce e Spazio ad autori e compositori' - VIDEOINTERVISTA : Per tenere viva l'attenzione e l'interesse sul progetto durante la fase di raccolta delle canzoni, sono state fatte delle pillole social coinvolgendo personalità del mondo dello spettacolo come Elio ...

Opel Combo Life - il multiSpazio che sembra una familiare – FOTO : Tanti anni fa, quando – per dire – nella Roma avviata allo scudetto giuocava Hidetoshi Nagata, ebbi per un paio di settimana un multispazio – o MPV, Multi Purpose Vehicle, come dicono gli angolofoni, o di vecchia generazione. Un giro in Toscana, per provare una moto, e un week-end a Trieste, per correre la mezza maratona, misero a dura prova la mia schiena. Molta acqua è passata sotto i ponti e, giurano i costruttori, i furgoncini ...

Spazio - Putin : in futuro “un programma lunare” e uno dedicato “all’esplorazione di Marte” : La Russia ha in programma una serie di missioni spaziali, a partire dal 2019: lo ha reso noto il presidente russo Vladimir Putin. “Stiamo progettando lanci nello Spazio profondo, prima senza equipaggi e in seguito con equipaggi umani“, ha spiegato. E’ previsto sia “un programma lunare” che uno dedicato “all’esplorazione di Marte“, il cui lancio avverrebbe nel 2019: “I nostri specialisti ...

Salute : a 84 anni scopre Spazio vuoto al posto di una parte del cervello : Un uomo di 84 anni si è presentato al pronto soccorso del Causeway Hospital di Coleraine (Irlanda del Nord) lamentando ricorrenti cadute e una debolezza sul lato sinistro del corpo. I medici hanno deciso di sottoporre l’anziano a una tac al cervello e hanno scoperto una grossa cavità piena d’aria al posto del lobo frontale destro del cervello. Una anomalia denominata pneumatocele che però è più comune all’interno dei polmoni. ...