“Sono ingegnere e ho lasciato il lavoro per il Brasile Perché sei vuoi essere felice

(Di giovedì 12 aprile 2018) Con un laurea di ingegneria, da 11 anni vive in mezzo ai poveri di San Paolo del. Marco Vitale, cremonese, ha 45 anni e la sua vita prima di dedicarsi agli ultimi era questa: “Matematica 1, Matematica 2, Fisica 1, Fisica 2, Chimica”. Esame, voto, esame, voto. Dopo ogni voto buono i complimenti, poi ricominciava lo studio per l’esame successivo. E “il lunedì mattina con il corpo assonnato e il venerdì sera l’happy hour”. Allo stesso tempo, però, Marco cominciava a conoscere il mondo, con le sue bellezze e i suoi drammi: le ingiustizie, la fame, la disuguaglianza, la corruzione. “Ricordo i tempi di Tangentopoli con la voglia di pulizia e la reazione della gente con il dito puntato contro quel politico o quel partito – racconta -. Lo facevo anche io: per ogni problema semplicemente avevo trovato dei colpevoli”. E poi Capaci e Borsellino. ...