Solo in Italia calano ancora le quotazioni delle case

Portale (Politecnico Milano) a convegno Messaggero : «Pagamenti digitali - Italia Solo 24esima» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

Ginnastica - Trofeo di JeSolo 2018 : Lara Mori ed Elisa Meneghini guidano l’Italia - torna Carlotta Ferlito da individualista! La composizione delle squadre : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha ufficializzato la composizione delle squadre che disputeranno il Trofeo di Jesolo in programma il 14-15 aprile. Le azzurre sono pronte per la Classicissima della Polvere di Magnesio giunta all’undicesima edizione, le ragazze affronteranno USA, Cina, Russia, Canada, Gran Bretagna, Brasile, Romania, Germania, Gran Bretagna, Francia in un super ...

“Ecco chi è Bianca”. Isola : la Atzei nel mirino. La cantante ex di Max Biaggi è arrivata in finale - ma per lei arrivano le brutte notizie. Ancora non lo sa - ma in Italia qualcuno la ostacola : “Di lei posso dirvi Solo la verità… ed è brutta” : Sembrava che tra i due fosse nata un’amicizia e invece le cose stanno in tutt’altro modo. All’inizio dell’Isola dei Famosi abbiamo visto Bianca Atzei e Filippo Nardi molto vicini. Lei si era confidata, dicendogli che Ancora soffriva per la fine della storia con Max Biaggi, poi qualcosa è cambiato e lui ha fatto chiaramente capire di non nutrire una particolare passione per la cantante. L’inglese ed ex concorrente del Grande Fratello ...

Ginnastica - Trofeo di JeSolo 2018 : l’Italia si lancia verso la supersfida. Mori e Meneghini veterane - la classe 2003 ci riprova : le azzurre ai raggi X : L’Italia si avvicina a grandi passi al Trofeo di Jesolo, la grande Classica della Polvere di Magnesio in programma il 14-15 aprile. Si preannuncia un appuntamento imperdibile e scoppiettante con il meglio del movimento internazionale che regalerà grandi emozioni. L’Italia si lancia verso la sfida con USA, Cina, Russia, Gran Bretagna, Canada, Francia, Germania, Brasile e proverà a ben figurare di fronte al proprio pubblico. La nostra ...

Ginnastica - Trofeo di JeSolo 2018 : le convocate dell’Italia per il collegiale. Spiccano Lara Mori ed Elisa Meneghini : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha convocato un collegiale in preparazione al Trofeo di Jesolo che si disputerà nel weekend del 14-15 aprile. L’Italia sarà impegnata nella grande Classica della Polvere di Magnesio giunta alla sua undicesima edizione e sfiderà le migliori Nazionali del Pianeta (USA, Russia, Cina, Romania, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Canada). Le ...

Karate - Premier League Rabat 2018 : in Marocco arriva un Solo podio per l’Italia. Serve una svolta in vista degli Europei : Si è svolta questo fine settimana a Rabat (Marocco) la quarta tappa stagionale della Premier League di Karate, il torneo internazionale più importante della WKF. L’Italia porta a casa un solo podio, con il terzo posto ottenuto nel kata a squadre femminile. Una gara quindi non particolarmente positiva, visto che si trattava anche dell’ultimo grande appuntamento prima degli Europei, che si svolgeranno a Novi Sad dal 10 al 13 maggio. Andiamo quindi ...

M5s - Bonafede il ministro della giustizia di Di Maio : 'Non Solo Berlusconi - no anche a Forza Italia' : Il problema non è solo Silvio Berlusconi , ma tutta Forza Italia . Altro che 'niente veti', il Movimento 5 Stelle si conferma il partito delle manette e basta leggere l'intervista concessa alla Stampa ...

Karate - Premier League 2018 : Samuel Stea sconfitto da Yakan nella finale per il terzo posto del kata - Italia con un Solo podio a Rabat : Si chiude senza podi individuali l’avventura dell’Italia a Rabat, dove è andata in scena la terza tappa della Premier League 2018. Samuel Stea non è riuscito a salire sul podio nel kata, perdendo la finale per il terzo posto contro il turco Yakan, che ha prevalso 4-1 mettendo a repentaglio le velleità dell’azzurro, abilissimo nel fare incetta di vittorie nella sua pool di ripescaggio fino a guadagnarsi l’accesso alla ...

Eurostat : Italia - Solo 1 su 6 ha laurea : 13.27 Meno di una persona su sei tra coloro che sono in età da lavoro ha la laurea in Italia, il secondo dato peggiore in Europa dopo la Romania. E' quanto emerge dai dati provvisori di Eurostat sui livelli di istruzione nel 2017 secondo cui l'Italia avrebbe il primato negativo per laureati con il 13,7% di coloro che hanno tra i 15 e i 64 anni. Tra i 25 e i 34 anni risulta laureato il 26,4% delle persone contro il 38,8% in Ue.

Epatite B : colpisce 332mila italiani - Solo 3 su 10 lo sanno : Secondo i risultati della ricerca pubblicata su The Lancet Gastroenterology Hepatology, il virus dell’Epatite B (HBV) colpisce 332 mila persone in Italia ma solo a 3 su 10 è stata fatta la diagnosi. Nel mondo sono colpite 292 milioni di persone. L’Epatite B, causata dal virus HBV, è una malattia che si trasmette facilmente: il virus può essere veicolato da sangue, sperma e liquidi vaginali. Secondo il nuovo studio del gruppo ...

Di Maio resta Solo. Raccoglie 2 di picche in Europa e in Italia : Nel gran 'gioco dei pacchi' della crisi, ieri è toccato al povero Luigi Di Maio la sfortuna di scartare solo quelli vuoti. L'annuncio di Matteo Salvini , seguito dalle adesioni di Forza Italia e Fdi, ...

Solo un italiano su tre sui riconosce la pubblicità sui social : Facebook, Whatsapp e Instagram sono ancora i social network preferiti dagli italiani, che non per questo li conoscono a menadito, tanto che 1 utente su 3 non si rende conto di essere di fronte a un messaggio pubblicitario quando lo vede apparire. E’ uno degli aspetti più importanti emersi dall’indagine “Italiani e social Media” svolta da Blogmeter, azienda italiana attiva nella social media intelligence. Per ...

Ginnastica - Trofeo di JeSolo 2018 : tutte le convocate e le partecipanti. Dagli USA alla Russia aspettando l’Italia : show al Pala Arrex : Nel weekend del 14-15 aprile si disputerà il Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica. Sarà un’edizione da record per la Classicissima: l’undicesima edizione della competizione al PalaArrex, uno degli eventi più prestigiosi e tecnicamente validi del panorama internazionale, vedrà al via addirittura 10 Nazioni e oltre 40 ginnaste divise tra seniores e juniores. L’Italia riceverà la visita di USA, Russia, Cina, Romania, ...

“Sono nata e cresciuta a Roma - ma Solo qui in Costa d’Avorio mi sento accettata. Italia chiusa alla diversità” : Pamela è nata a Roma ma in Italia non si è mai sentita a casa fino in fondo. Forse perché ogni singolo giorno della sua vita, si è dovuta trovare a dovere giustificare perché, pur parlando con forte inflessione Romanesca, il suo cognome sia Aikpa Gnaba e la sua pelle non lascia dubbi sulle sue origini africane. “È una sensazione profondamente frustrante quella di vivere nel proprio paese e avere la percezione che gli altri ti considerino ...