Sitting Volley | le azzurre in raduno a Bologna insieme all' Olanda

Sitting Volley - Prima storica qualificazione al Mondiale per le azzurre : Attraverso questi risulti dobbiamo sviluppare sempre di più il Sitting Volley in Italia e sono convinto che al Campionato del Mondo faremo bene, compiendo un ulteriore salto in avanti per la ...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - esordio vincente per l'Italidonne : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, - A Jeju Island , Corea del Sud, nelle Qualificazioni Mondiali di Sitting Volley ottimo inizio delle azzurre di Amauri Ribeiro, capaci di aggiudicarsi la prima sfida ...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - l'Italia ancora ko - gli azzurri cedono alla Lettonia : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, - A Jeju Island , Corea del Sud, nelle Qualificazioni Mondiali la nazionale italiana di Sitting Volley ha ceduto 3-0 , 25-19, 25-18, 25-20, alla Lettonia. Blanc e compagni,...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - l'Italia lotta ma la Lettonia è più forte : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, - Secondo ko per gli azzurri di Emanuele Fracascia in Corea del Sud dovo sono in corso di svolgimento le Qualificazioni ai Mondiali di Sitting Volley . Blanc e compagni , ...

Sitting Volley : Qualificazioni Mondiali - la nazionale stanotte in campo contro la Cambogia : JEJU ISLAND , COREA DEL SUD, -Parte l'avventura Mondiale della nazionale di Sitting Volley che da stanotte sarà impegnata a Jeju Island nel torneo di qualificazione alla rassegna iridiata che si ...

Sitting Volley - in Corea del Sud l'Italia cerca la qualificazione mondiale : Manca meno di una settimana all'inizio del torneo di qualificazione al Campionato mondiale 2018 di Sitting volley , che per la prima volta nella storia vedrà scendere in campo le due nazionali azzurre.

Sport e disabilità : la Riviera di Ulisse si prepara ad ospitare la nazionale di Sitting volley : Gli allenamenti sono liberi e gratuiti, tutti gli appassionati sono invitati a condividere un momento bellissimo di Sport e disabilità. LINK ALL'EVENTO https://www. facebook.com/events/ ...

Sitting Volley : Fracascia ha convocato 12 atleti per lo stage di Formia : Formia , LATINA, - Emanuele Fracascia , tecnico della nazionale maschile di Sitting Volley , ha convocato 12 giocatori per uno stage che si terrà a Formia dal 15 al 18 marzo a Formia per un collegiale ...

Sitting Volley : le azzurre in Ungheria per il torneo di Matrahazi Edzotabor : ROMA- Le azzurre del Sitting Volley , nel programma di avvicinamento alla Qualificazione Mondiale , in programma in Corea del Sud, dall'8 al 12 marzo saranno impegnate in un torneo che si svolgerà a ...

Nadia Bala/ Dalla paraparesi al Sitting Volley : “Mi ha ridato la voglia di vivere!” (La vita in Diretta) : Nadia Bala, dopo il terribile incidente del 2013 ha ritrovato la forza di vivere grazie al Sitting Volley, ecco le sue dichiarazioni intervistata da La vita in Diretta.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 17:22:00 GMT)