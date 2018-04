: #Siria: #Gentiloni sente #Merkel, condanna armi chimiche. Diversi contatti internazionali premier, ribadito no a violenza - TgLa7 : #Siria: #Gentiloni sente #Merkel, condanna armi chimiche. Diversi contatti internazionali premier, ribadito no a violenza - CybFeed : #News #Siria,premier:non parteciperemo ai raid - NotizieIN : Siria,premier:non parteciperemo ai raid -

L'Italia "non parteciperà ad azioni militari in". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio Gentiloni nei colloqui con interlocutori internazionali, tra cui Angela Merkel. "In base agli accordi internazionali e bilaterali vigenti, l'Italia continuerà a fornire supporto logistico alle attività delle forze alleate, contribuendo a garantirne sicurezza e protezione". E ribadisce "la ferma condanna delle violazioni dei diritti umani e della inaccettabile violenza usata contro i civili con l'uso di armi chimiche".(Di giovedì 12 aprile 2018)