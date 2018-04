: RT @MediasetTgcom24: Tensioni Siria, Guterres: evitare situazione vada fuori controllo #siria - GHERARDIMAURO1 : RT @MediasetTgcom24: Tensioni Siria, Guterres: evitare situazione vada fuori controllo #siria - MediasetTgcom24 : Tensioni Siria, Guterres: evitare situazione vada fuori controllo #siria - fabiograziosi22 : RT @UNRIC_Italia: 'I am outraged by the continued reports of use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic.' - @antonioguterres , Seg… -

Il segretario generale delle Nazioni Unite,, ha espresso la suaai 5 membri permanenti del Consiglio di sicurezza circa la situazione di stallo sulla. "Deploro che finora il Consiglio non sia stato un grado di raggiungere un accordo su questo tema", ha detto. "Ho chiamato gli ambasciatori dei 5 membri permanenti per ribadire la miaper l'attuale situazione di stallo",ha detto."L'impegno deve essere per la fine delle terribili sofferenze del popolono".(Di giovedì 12 aprile 2018)