Siria | verso l' attacco americano La Gran Bretagna muove i sommergibili La

May sposta sottomarini verso la Siria : 1.03 La premier britannica May ha ordinato di spostare i sottomarini nel raggio d'azione missilistico per un'eventuale azione contro il regime Siriano che "potrebbe cominciare già giovedì notte" Lo riferisce il Daily Telegraph,aggiungendo che May ha convocato per oggi una riunione di gabinetto di emergenza. La premier non ha ancora preso una decisione se partecipare un intervento con gli alleati, ma fonti governative afffermano che sta ...

Jet Usa da Sigonella verso la Siria : Roma, 11 apr. (AdnKronos) – Due aerei militari Boeing P-8A Poseidon della Us Navy sono decollati oggi dalla base di Sigonella, in Sicilia, alla volta dei cieli Siriani. Questo avviene mentre sale la tensione tra Washington e Mosca, dopo il presunto attacco chimico a Douma attribuito alle forze del regime. Al monito della Russia, che ha avvertito che distruggerà ogni eventuale missile sparato dagli Stati Uniti contro obiettivi in Siria, ...

Media : jet Usa da Sigonella verso Siria : 18.21 Sono decollati dalla base americana di Sigonella, nel Catanese, gli aerei dell'aeronautica americana che nelle ultime ore si sono diretti verso la Siria in missione di ricognizione. Lo riferiscono diversi Media russi. Le rilevazioni satellitari hanno segnalato l'utilizzo di Boeing Poseidon, in grado di svolgere missioni di ricognizione, sorveglianza e intercettazione anti-sommergibile.

Avvistato cacciatorpediniere USA verso la Siria : 17.20 - La situazione in Siria ha acquisito priorità talmente alta da spingere il Presidente USA Donald Trump, già intervenuto in giornata sulla vicenda, a cancellare quello che sarebbe stato il suo primo viaggio ufficiale in America Latina per concentrarsi proprio sulla risposta da dare all'attacco chimico di sabato a Duma, in Siria.La Casa Bianca ha reso noto oggi che Donald Trump resterà a Washington per poter affrontare al meglio la ...

Venti di guerra - navi Usa verso la Siria : Sembra avvicinarsi rapidamente il momento della verità per la crisi Siriana. Il cacciatorpediniere americano 'Uss Donald Cook' si sta spostando nel Mediterraneo orientale fino a raggiungere il raggio ...

«Nave da guerra Usa verso Siria». Trump non va all’estero per coordinare risposta : Gli Usa chiedono il voto al Consiglio di Sicurezza dell’Onu per un nuovo meccanismo d’inchiesta indipendente sull’uso di armi chimiche in Siria...

Sale la tensione : nave da guerra statunitense verso le acque Siriane - jet russi la sorvolano a bassa quota : I venti di guerra tornano a soffiare sul mondo, portando echi di paura e preoccupazione. La tensione Sale fra russia e Usa dopo l'attacco con gas a Duma, attribuito al regime di Damasco, che invita da parte sua l'Opac ad indagare. Washington ...

Nave da guerra USA verso la Siria Video : Trump passa dalle parole ai fatti? Sembrerebbe di si, almeno in base a quanto viene riferito dal quotidiano turco Hurriyet. Secondo il media di Ankara, infatti, il cacciatorpediniere 'Donald Cook' della marina militare degli Stati Uniti ha lasciato Cipro, dove era ormeggiato al porto di Larnaca e sta facendo rotta verso le acque territoriali della #Siria. Sempre secondo il quotidiano turco, il natante sarebbe stato sorvolato da alcuni jet russi ...

Cacciatorpediniere Usa verso la Siria. La Russia fa alzare i jet : La bandiera a stelle e strisce garrisce nel Mediterraneo orientale. Secondo il Wall Street Journal, un Cacciatorpediniere statunitense starebbe navigando verso le coste della Siria. Gli Usa mobilitano dunque le proprie forze armate a pochi giorni dall'attacco chimico che ha fatto una strage a Douma.Potrebbe essere questa la tanto famosa contromisura annunciata dal presidente Usa Donald Trump per rispondere agli attacchi chimici di cui nei giorni ...

"Cacciatorpediniere Usa in viaggio verso le acque della Siria" : Aerei militari russi hanno sorvolato a bassa quota, almeno quattro volte, il cacciatorpediniere americano Uss Donald Cook, che naviga nel Mediterraneo, a un centinaio di chilometri dalle coste siriane. E' quanto riferiscono i...

Avvistato cacciatorpediniere USA verso la Siria : Martedì 10 aprile 2018 - Un cacciatorpediniere USA sarebbe in viaggio verso le acque della Siria secondo quanto riferiscono fonti media. Ieri il presidente americano Donald Trump aveva promesso "decisioni importanti nelle prossime 24-48 ore" sulla Siria, dopo l'attacco chimico di cui è accusato il regime di Assad che qualche giorno fa a Douma ha provocato 100 morti."Condanno gli atroci attacchi su Siriani innocenti, condotti con armi chimiche ...