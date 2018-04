Siria | venti di guerra Trump alla Russia | Preparatevi ai missili

blogo

: Venti di guerra in #Siria, #Trump avverte #Mosca: 'I missili arriveranno' - Agenzia_Ansa : Venti di guerra in #Siria, #Trump avverte #Mosca: 'I missili arriveranno' - Agenzia_Ansa : Venti di guerra in #Siria, nel #Mediterraneo orientale allerta sulle rotte aeree - RaiNews : Sempre più forti i venti di guerra sulla #Siria ed a Napoli è far west: le notizie del giorno nei titoli di Rainews… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) 12 aprile 2018, 9.00 - La Casa Bianca ha precisato poco fa che gli Stati Uniti non hanno ancora preso una decisione sull'azione da intraprendere in, ma ha anche sottolineato che la responsabilità dell'attacco chimico di sabato scorso è attribuita.Oggi si riunirà il Consiglio Nazionale di Sicurezza degli USA e nelle stesse ore il premier britannico Theresa May riunirà il suo governo per discutere della partecipazione del Paese all'ormai probabile intervento militare statunitense. Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, ha aggiunto:Il Presidente ha diverse opzioni a disposizione e molte di queste sono ancora sul tavolo. Non abbiamo ancora delineato uno specifico piano di azione da seguire.La situazione sarà più chiara dopo le riunioni odierne.20:26 - Due jet militari USA sono decollati dbase di Sigonella, in Sicilia,volta della, ...