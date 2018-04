Siria | Ue | prove di uso armi chimiche in attacco Duma

Trump parla con Erdogan - May manda i sottomarini. Macron : “Abbiamo le prove - in Siria usate armi chimiche” : Gli ultimi ribelli di Jaysh al-Islam hanno consegnato le armi pesanti alla polizia russa, come già gli altri ribelli evacuati nelle settimane scorse, e sono stati trasferiti a Nord, nelle aree sotto controllo dell’esercito turco, fra ieri e questa mattina all’alba. L’intera Douma è ora sotto il controllo dell’esercito che ha alzato la bandiera con ...

Trump frena su attacco in Siria . Macron : «Abbiamo le prove delle colpe di Assad» : Il presidente americano: «Non ho mai detto quando un attacco alla Siria avrebbe avuto luogo. Potrebbe essere molto presto o non così presto». Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...

Una TV russa mostra la presenza militare in Siria utilizzando materiale proveniente da Arma 3 : Non è di certo la prima volta e non sarà probabilmente l'ultima. Un videogioco e in particolare del materiale proveniente da esso viene utilizzato da un programma televisivo per parlare di fatti realmente accaduti e per mostrare situazioni che affliggono il mondo reale.L'ultimo caso riportato da PCGamesN e segnalato inizialmente dalla BBC è forse meno eclatante rispetto ad altri ma non è di certo passato inosservato. Channel One, TV di stato ...