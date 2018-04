Siria | Trump frena su guerra | “mai detto quando avverrà” Russia | “Assad controlla Duma”

Trump : in Siria? Forse presto - forse mai : Tweet interlocutorio del presidente americano. Poi il segretario di Stato entra nel dettaglio: "La guerra è sempre l'ultima risorsa. Preferisco raggiungere gli obiettivi con una diplomazia accanita piuttosto che mandare giovani uomini e donne in guerra".

Siria - continua lo scontro Usa-Russia. Mosca : “Evitare escalation”. E Trump : “Attacco? Potrebbe essere presto o no” : Rimane alta la tensione tra Mosca e Washington, tra l’allerta dei sottomarini britannici, i tweet di Trump e il Cremlino che invita a “evitare passi che possano provocare una escalation“. E’ Mosca a chiedere un diminuire della tensione a causa dell’influenza distruttiva che rischia di avere sull’intero processo per una soluzione della crisi. Il portavoce del Cremlino ribadisce, citato dall’agenzia Interfax, il senso ...

Siria - la trappola retorica dei tweet di Trump : Il mondo si aspetterà sempre un intervento militare USA in risposta a fatti analoghi, indipendentemente dal fatto che la situazione abbia un impatto diretto sulla sicurezza nazionale degli Stati ...

Trump frena su attacco in Siria. Pentagono : «Alleati stanno verificando le colpe di Assad» : Il presidente americano: «Non ho mai detto quando un attacco alla Siria avrebbe avuto luogo. Potrebbe essere molto presto o non così presto». Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...

Trump frena su raid in Siria : non ho detto quando attacchiamo. Pentagono : «Alleati stanno verificando le colpe di Assad» : Prima notte indenne dopo il tweet di Trump che annunciava i missili. Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...

Trump chiama Erdogan per discutere della Siria : Telefonata fra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan per discutere della crisi in Siria. "I due leader hanno concordato di restare in stretto contatto sulla situazione", rende noto la Casa Bianca.Un colloquio che sottolinea la tensione di questi momenti. Infatti la Turchia potrebbe avere un ruolo fondamentale nella crisi Siriana, data la sua posizione intermedia tra Washington e Mosca. La telefonata di ...

Siria - venti di guerra. Trump alla Russia : "Preparatevi ai missili" : 12 aprile 2018, 9.00 - La Casa Bianca ha precisato poco fa che gli Stati Uniti non hanno ancora preso una decisione sull'azione da intraprendere in Siria, ma ha anche sottolineato che la responsabilità dell'attacco chimico di sabato scorso è attribuita alla Siria e alla Russia.Oggi si riunirà il Consiglio Nazionale di Sicurezza degli USA e nelle stesse ore il premier britannico Theresa May riunirà il suo governo per discutere della ...

Trump lancia un tweet prima dei missili : “Russia preparati - arriviamo in Siria” : Trump lancia un tweet prima dei missili: “Russia preparati, arriviamo in Siria” Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell’amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall’Occidente a Damasco. Continua a leggere

Siria - Trump avverte la Russia : 'Preparatevi ai missili' : Il leader russo Vladimir Putin replica scegliendo la strada della diplomazia: "La situazione nel mondo è sempre più caotica " ha detto " ma spero che il buon senso prevalga e le relazioni finiscano ...

In Siria Trump alza la voce : Mosca - attenta ai nostri missili : Le navi americane si avvicinano minacciosamente alla Siria, Donald Trump fedele al suo stile ambivalente mette in guardia la Russia abbaiando , 'arrivano i nostri missili e sono intelligenti, ...

Siria - Trump a Putin : «Missili pronti». May sposta i sottomarini : La guerra Siriana alza la tensione alle stelle tra Usa e Russia. Dopo il tweet di Donald Trump che avverte Mosca di un imminente attacco missilistico nel paese del regime di Bashar al-Assad, oggi...

Siria - Trump alla Russia : “Missili pronti” / Pompeo : “Guerra è ultima risorsa”. Ma May sposta i sottomarini : Siria, Trump alla Russia: “Missili pronti”. Pompeo: “Guerra è ultima risorsa”. Ma May sposta i sottomarini e l'attacco potrebbe partire nella tarda serata di oggi. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 08:46:00 GMT)

Scontro USA-Russia - Trump annuncia i missili sulla Siria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria : Trump annuncia i missili - May manda i sottomarini - : Dopo le tensioni con Mosca il presidente Usa telefona il suo omologo turco: "I due leader hanno concordato di restare in stretto contatto". La premier britannica si prepara per un'eventuale azione ...