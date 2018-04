Siria | orrore senza fine | altro raid nella notte | muoiono 14 persone

Blastingnews

: Perchè di fronte alle immagini dei bambini massacrati in #Siria degli ultimi giorni, mesi, anni, rimaniamo indiffer… - sarahvaretto : Perchè di fronte alle immagini dei bambini massacrati in #Siria degli ultimi giorni, mesi, anni, rimaniamo indiffer… - angelomangiante : Ancora stragi di civili con armi chimiche e l'orrore del gas su bambini e mamme innocenti. Un genocidio che proseg… - carlagen2015 : Un giorno che nasce all'insegna dell' 'ingiustizia' perpetrata nei confronti della Signora del calcio italiano: ne… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) La tensione in #è ormai alle stelle. Il mondo trema nuovamente per quello che potrebbe essere l’ennesimo scenario di guerra in Medio Oriente.una base governativana nelle vicinanze di Homs è stata bombardata VIDEO, provocando la morte di 14e centinaia di feriti, fra cui numerose donne e bambini. L'attacco è avvenuto poche ore dopo il durissimo intervento di Trump, che in un tweet aveva bollato Assad come “un animale che paghera' gravemente per le atrocita' commesse” Intesa USA-Francia Ancora non si sa da chi sia partito l’ordine di attaccare Homs. Washington ha negato qualsiasi coinvolgimentovicenda. Trump e il presidente francese Emmanuel Macron, dopo un colloquio telefonico, hanno concordato sulla necessita' di “una ferma risposta” dopo la strage di Douma da parte della comunita' internazionale. Il segretario Usa alla difesa, James ...