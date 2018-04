: Siria, May sposta sottomarini in zona - NotizieIN : Siria, May sposta sottomarini in zona - CybFeed : #News #Siria, May sposta sottomarini in zona - FrancescoBechis : RT @agambella: #Siria La May ha ordinato ai sottomarini della marina britannica di portarsi nel raggio di azione utile dei missili. (via @P… -

La premier britannica May ha ordinato dire inel raggio d'azione missilistico per un'eventuale azione contro il regimeno che "potrebbe cominciare già giovedì notte" Lo riferisce il Daily Telegraph,aggiungendo che May ha convocato per oggi una riunione di gabinetto di emergenza. La premier non ha ancora preso una decisione se partecipare un intervento con gli alleati, ma fonti governative afffermano che sta "facendo tutto il necessario" per essere pronta a farlo.(Di giovedì 12 aprile 2018)