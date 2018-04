Siria | Macron | Assad ha usato armi chimiche | abbiamo le prove Merkel | raid? Non

Europa divisa sulla Siria : “Prove su uso di armi chimiche”/ Macron con Trump - patto Merkel-Gentiloni : Siria, Macron: “Assad ha usato armi chimiche”. Ma Trump aspetta e Merkel frena: “Raid? Germania non partecipa”. Possibile guerra internazionale? Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 01:15:00 GMT)

Macron : «La Siria ha usato armi chimiche Abbiamo le prove» Sarà davvero guerra? Gentiloni : «L’Italia non partecipa ai raid» : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Trump: «Mai detto quando attaccheremo». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Trump frena sui raid in Siria. Macron : “Abbiamo le prove dell’utilizzo di armi chimiche” : Alta tensione nel Mediterraneo e in Siria per il possibile attacco contro il regime di Bashar al-Assad per il presunto attacco chimico su Duma del 30 marzo. Donald Trump ha frenato sui tempi di un’eventuale azione militare: «Mai detto quando avrebbe avuto luogo un attacco alla Siria. Potrebbe essere molto presto oppure no», ha twittato il president...

