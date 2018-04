Siria | Macron | “Abbiamo le prove che Assad ha usato armi chimiche”

Trump frena su attacco in Siria. Macron : «Abbiamo le prove delle colpe di Assad» : Il presidente americano: «Non ho mai detto quando un attacco alla Siria avrebbe avuto luogo. Potrebbe essere molto presto o non così presto». Intanto la Russia annuncia che il Ghuta è nelle mani di Damasco. Pressioni per evitare un intervento da parte dell’Onu e dell’ex presidente Jimmy Carter...

Siria : Macron - risposta con Usa e Gb : PARIGI, 10 APR - Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha detto che la Francia deciderà nei prossimi giorni con gli alleati Usa e Gb come rispondere al regime Siriano sul presunto attacchi con armi ...

Siria - Macron : raid su "capacità chimica" : 20.54 Eventuali incursioni aeree francesi avrebbero come obiettivo le "capacità chimiche" del regime Siriano e per nessuna ragione i suoi alleati russi e iraniani. Lo ha detto il presidente francese, Macron, parlando all'Eliseo al fianco del principe saudita, bin Salman, al termine del loro incontro. "Nei prossimi giorni annunceremo le nostre decisioni", ha detto Macron. "Con gli alleati Usa e Gb" penseremo a come "rispondere ad Assad sul ...

Siria - nuovi raid nella notte : è ancora strage. Trump – Macron : “ferma risposta” : Francesi e statunitensi d’accordo per un intervento contro Damasco, contraria la Russia, Save the Children: inorriditi per l’attacco chimico

Siria - Casa Bianca : telefonata tra Donald Trump ed Emmanuel Macron : Il presidente americano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico col suo omologo francese Emmanuel Macron per continuare a coordinarsi sulla risposta "all'atroce uso di armi chimiche in Siria". ...

Risposta a Siria - colloquio Trump-Macron : 05.08 Il presidente americano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo francese Emmanuel Macron per continuare a coordinarsi sulla Risposta "all'atroce uso di armi chimiche in Siria". Lo afferma la Casa Bianca.

Siria - Trump e Macron si scambiano dati che confermano attacco chimico a Duma - : Sabato, diversi media, riportando le accuse dei militanti Siriani, avevano accusato Damasco di usare armi chimiche nella città di Duma, nel Ghouta orientale. Tom Bossert, consigliere per la sicurezza ...

Attacco chimico in Siria - 100 morti a Duma/ Ribelli accusano Assad : Trump-Macron “Damasco paghi per crimini” : Siria, sospetto Attacco chimico a Duma, ultime notizie: 10 morti, offensiva dell’esercito Siriano contro i Ribelli, forse utilizzate armi chimiche. Usa vs Russia, le parole di Papa Francesco(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 09:40:00 GMT)

Siria : Trump-Macron - 'forte risposta' : ANSA, - WASHINGTON, 9 APR - Donald Trump ed Emmanuel Macron hanno "condannato fortemente l'orribile attacco con armi chimiche in Siria e hanno concordato che il regime di Assad deve essere chiamato a ...

Siria - Trump e Macron : 'Coordinare una forte risposta comune' : I presidenti di Stati Uniti e Francia, Donald Trump ed Emmanuel Macron, hanno "condannato fortemente l'orribile attacco con armi chimiche in Siria" e hanno concordato che "il regime di Assad deve ...

GUERRA IN Siria/ Attacco chimico - ecco cosa nascondono le menzogne di Macron : I servizi segreti russi avevano segnalato in anticipo un Attacco chimico che i ribelli avrebbero attribuito ai governativi. Come puntualmente è avvenuto. PATRIZIO RICCI(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:02:00 GMT)GUERRA IN SIRIA/ L'errore degli Usa (e Israele) che consegna il Medio oriente a Putin, di P. RicciGUERRA IN SIRIA/ Ghouta est, cosa nasconde l'imminente Attacco Usa anti-Assad, di P. Ricci

Trump vuole lasciare la Siria - Macron vuole mandare i soldati : C'è chi, come Emmanuel Macron, pensa di inviare soldati in Siria per proteggere i curdi, e chi, come Donald Trump, sta valutando di andarsene.La Francia va verso l'invio di soldati in Siria a protezione dei curdi, ha anticipato ieri a una delegazione delle Forze democratiche Siriane (Sdf), ricevuta all'Eliseo, il presidente Emmanuel Macron, che ha assicurato agli interlocutori "il sostegno della Francia". Al termine dell'incontro, una dei ...

Siria - Macron vede Sdf : sostegno Parigi : 00.19 Il presidente francese, Macron, ha ricevuto una delegazione delle Forze democratiche Siriane (Sdf), composte da combattenti arabi e curdi, promettendo loro il sostegno di Parigi. Lo ha riferito l'Eliseo. Il leader francese, viene sottolineato, ha "reso omaggio al sacrificio e al ruolo determinante delle Sdf nella lotta a Daesh". E ha "riaffermato la priorità di questa lotta dal momento che la minaccia terroristica continua".Nel ...

Siria : Macron-Trump - no impunità su gas : ANSA, - PARIGI, 2 MAR - Il presidente francese Emmanuel Macron, nella sua conversazione con Donald Trump, ha "sottolineato la sua estrema vigilanza sulla questione delle armi chimiche e ha ricordato ...