Siria | la trappola retorica dei tweet di Trump

Siria - Save The Children : bambini intrappolati a Douma - aumenta la malnutrizione : Decine di migliaia di civili sono intrappolati a Douma, nella Ghouta orientale, il sobborgo a est di Damasco assediato dalle forze del regime di Bashar al-Assad dal 2013. “La popolazione civile è completamente abbandonata a se stessa. In particolare ci sono 3 milioni di bambini, da che sono nati in Siria, 7 anni fa, non hanno visto nient’altro che la guerra. bambini che hanno davanti a loro un futuro opaco, tagliati fuori oggi dagli ...