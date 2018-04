Siria | Gentiloni | no azioni militari

Gentiloni : non parteciperemo ad azioni militari in Siria : Il presidente del Consiglio ha parlato con Angela Merkel, spiegando che l’Italia fornirà supporto logistico agli alleati ma senza un intervento diretto e condannando l’uso di armi chimiche da parte del regime Siriano

Macron : «La Siria ha usato armi chimiche Abbiamo le prove» Sarà davvero guerra? Gentiloni : «L’Italia non partecipa ai raid» : Il presidente francese: «Vogliamo togliere a Damasco la possibilità di usarle». Trump: «Mai detto quando attaccheremo». Merkel: «La Germania non parteciperà ad azioni militari»

Gentiloni : intollerabile uso del gas in Siria - lavorare per la pace : "L'utilizzo di armi chimiche in Siria da parte del regime di Assad non può essere tollerato". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, sottolineando che tuttavia "oltre alla risposta ai crimini ...

Missili Usa in Siria - Salvini : «Armi chimiche fake news - Gentiloni parli» : A dichiararlo, in una nota, è stato il segretario della Lega, Matteo Salvini, a seguito dell'aumento della tensione politica internazionale che ha spinto Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, a ...

Toninelli - Gentiloni riferisca su Siria : ANSA, - ROMA, 11 APR - "I toni" di queste ultime ore in Siria "suscitano enormi preoccupazioni", lo "scenario sembra che stia cambiando continuamente", pertanto il capogruppo del M5S Danilo Toninelli ...

