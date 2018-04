Siria | GB | via libera governo ad agire con Usa-Francia

Trump lancia un tweet prima dei missili : “Russia preparati - arriviamo in Siria” : Trump lancia un tweet prima dei missili: “Russia preparati, arriviamo in Siria” Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell’amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall’Occidente a Damasco. Continua a leggere

Trump lancia un tweet prima dei missili : "Russia preparati - arriviamo in Siria" : Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell'amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall'Occidente a Damasco.

Armi chimiche - Opac invia team in Siria : 20.25 L'Organizzazione per la proibizione delle Armi chimiche invierà presto un team di esperti in Siria per indagare sull'attacco a Duma. La decisione giunge in un momento di estrma tensione tra Usa e Russia. Washington ha accusato dell'attacco il regime di Damasco che però ha sempre negato e anzi aveva invitato gli esperti a visitare Duma.

Siria - la campagna lanciata sui social da Roberto Saviano diventa virale : Roberto Saviano ha postato un messaggio per far conoscere cosa accade in Siria: donne e bambini colpiti dai gas chimici. Nella foto pubblicata sui social, lo scrittore si copre la bocca seguendo l’esempio l’esempio di Muhammad Najem, un ragazzo Siriano di 15 anni che “sta raccontando la guerra e denunciando la morte di migliaia di bambini per soffocamento da gas”: “Fotografarsi coprendosi bocca e naso con la mano è ...

"Cacciatorpediniere Usa in viaggio verso le acque della Siria" : Aerei militari russi hanno sorvolato a bassa quota, almeno quattro volte, il cacciatorpediniere americano Uss Donald Cook, che naviga nel Mediterraneo, a un centinaio di chilometri dalle coste siriane. E' quanto riferiscono i...

Bulgaria - Quelle armi inviate ai 'ribelli' Siriani : T recentocinquanta per tre anni, a partire dal 2015. Tanti sarebbero i voli diplomatici attraverso i quali le armi sarebbero state fornite da alcune diplomazie ai 'ribelli' in guerra contro l'Esercito ...

Usa : cacciatorpediniere stelle e strisce inviato verso la Siria : 'Siamo la più grande forza combattente nel mondo ha rivendicato ancora Trump, rivolto ai militari Questi uomini e queste donne sono persone incredibili, dal talento incredibile. E stiamo prendendo ...

Trump : truppe Usa via da Siria - è ora : 22.15 "Voglio uscire dalla Siria, è arrivato il momento", "è ora di investire nel nostro Paese". Così il presidente Trump in conferenza stampa congiunta con i presidenti degli Stati Baltici,conferma di voler ritirare le truppe Usa dalla Siria ma segnalando che una decisione "sarà presa presto". Ha poi promesso di dispiegare i militari al confine con il Messico: "Difenderemo il nostro confine finché non avremo il muro",ha detto.Infine: "Potrei ...