Il Consiglio di gabinetto britannico ha dato il via libera a Theresa May a continuare a coordinarsi con Usa eper un'azione militare in. Lo si legge in una nota di Downing Street secondo la quale i ministri hanno concordato con la premier sulla "necessità di" e di "dissuadere il regime" di Assad "dall'ulteriore uso di armi chimiche". Al momento tuttavia non vi è alcuna indicazione sui tempi del possibile attacco. Nessuna apertura infine su un dibattito parlamentare come richiesto dal laburista Corbyn.(Di giovedì 12 aprile 2018)