Siria | dalla guerra civile al conflitto internazionale

Di Maio e Salvini separati dalla Siria. Al Colle gli M5s chiederanno tempo proponendo un "comitato scientifico" sul programma : Lo scontro tra Stati Uniti e Russia sulla Siria piomba sulle consultazioni. Le questioni internazionali impongono un'accelerazione nella formazione del nuovo governo e di questo Luigi Di Maio non può non tenerne conto, dal momento che è una questione che complica i già precari equilibri e segna ancor più le distanze tra chi, come M5s e Lega, sta provando a trovare la quadra. Il leader del Movimento 5 Stelle, ...

Trump non si muove dalla Casa Bianca per la Siria : Il cacciatorpediniere "Donald Cook" della marina militare Usa che lascia il porto cipriota di Larnaca, dove era ormeggiato, per avvicinarsi alle acque territoriali Siriane. I caccia russi che lo sorvolano. Scene di guerra. La guerra Siriana. A scrivere dello spostamento del cacciatorpediniere Usa è e il quotidiano turco Hurriyet. Secondo il giornale, la nave da guerra statunitense sarebbe giunta a circa 100 km dal porto Siriano di Tartus, ...

Siria a un passo dalla guerra : cosa sta succedendo : Almeno 12 militari Siriani sarebbero rimasti uccisi nei raid missilistici compiuti nella notte contro la base aerea Tayfur vicina ad Homs, nella Siria centrale. Il Pentagono, riferisce la Cbs, ha rapidamente smentito i media Siriani che attribuivano l’attacco agli Usa denunciando “una aggressione americana”. Mentre il ministero della Difesa russo ha parlato, riporta Russia Today, di due F-15 dell’aeronautica israeliana ...

Gli Stati Uniti verso il ritiro dalla Siria e dal Medio Oriente (salvo ripensamenti) : Il presidente americano ha recentemente annunciato l’intenzione di ritirare le truppe spiegando che «non abbiamo ottenuto niente in Medio Oriente se non 7mila miliardi di dollari spesi in 17 anni». Ma c’è il pericolo che, una volta ritirati i militari, l’Isis possa riorganizzarsi e rialzare la testa....

Gli Stati Uniti verso il ritiro dalla Siria e dal Medio Oriente - salvo ripensamenti - : L'accordo sul nucleare iraniano? Barack Obama lo aveva salutato come «una storica intesa». Per Donald Trump è solo «uno dei peggiori accordi mai fatti dagli Stati Uniti». Le relazioni con l'Arabia ...

Shoigu : il terrorismo può diffondersi in tutto il mondo dalla Siria - : "Siamo certi che la situazione in Siria sarebbe prevedibile per tutte le regioni del mondo, perché ciò che sta accadendo lì, potrebbe diffondersi come la peste, come un'epidemia in altre aree" ha detto Shoigu mercoledì durante un incontro con il Ministro della Difesa Nazionale del ...

PAPA FRANCESCO/ Dalla Siria alla Corea - appello alla pace : “Cristo è la vera speranza del mondo” : PAPA FRANCESCO: “La Pasqua è il nocciolo del messaggio cristiano”. San Pietro blindata per la messa. Il tweet del Santo Padre che anticipa la celebrazione della Pasqua in Vaticano(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 18:21:00 GMT)

Roma : dalla Capitale alla Svizzera con documenti falsi. Arrestato Siriano : Roma – Arrestato 29enne siriano mentre cercava di raggiungere la Svizzera Roma – I Carabinieri della stazione Roma Salaria hanno Arrestato un uomo di origine... L'articolo Roma: dalla Capitale alla Svizzera con documenti falsi. Arrestato siriano proviene da Roma Daily News.

Siria - 80 mila civili via dalla Ghuta : 8.41 Sono circa 80 mila i civili che hanno finora lasciato la Ghuta, l'area assediata a est di Damasco, secondo quanto riferito oggi dall'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus). L'Osservatorio afferma che la maggior parte dei civili che hanno lasciato la Ghuta ha attraversato il valico di Wafidin controllato in maniera congiunta dalle forze russe e da quelle governative Siriane.

Siria - migliaia in fuga dalla Ghouta : foto diventa simbolo dell'esodo - : Proseguono i bombardamenti nella parte orientale della regione dove soltanto oggi sarebbero state uccise 64 persone. Oltre 20mila sarebbero scappati dalla zona. Intanto secondo le Nazioni Unite ad ...

Siria : 10mila civili in fuga dalla Ghuta orientale : In Siria 10.000 civili hanno lasciato oggi la Ghuta orientale, secondo quanto afferma la tv di Stato Siriana. Si tratterebbe del più grande esodo dall'enclave, ancora in parte controllata dagli ...

