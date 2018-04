Siria | continua lo scontro Usa-Russia Mosca | “Evitare escalation” E Trump | “Attacco?

Siria : continua a crescere la tensione tra Usa e Russia Video : continua a crescere la tensione tra #Stati Uniti e #Russia dopo l'attacco chimico a Duma attribuito al regime di Damasco, che a sua volta chiede l'intervento dell'Opac per indagare. La richiesta di Washington Gli Stati Uniti hanno chiesto al Consiglio di Sicurezza dell'Onu di votare la bozza di risoluzione per istituire un nuovo ordine e d'inchiesta sull'uso delle armi chimiche in #Siria. Intanto il presidente Trump ha annullato la sua ...

Le atrocità in Siria continuano così come la disinformazione : il caso della foto del bimbo nel deserto : E' dunque un bene che si ricordi al mondo intero che la guerra in Siria è ancora una triste realtà, è bene che ci si soffermi a pensare al fatto che le fazioni ancora presenti nel paese mediorientale ...

Siria - nella Ghouta si continua a morire : all'Onu nuova bozza Usa per la tregua : Nuovo tentativo della comunità internazionale per fermare l'offensiva del regime Siriano contro la roccaforte dei ribelli alla periferia di Damasco. La risoluzione per il cessate il fuoco passata al consiglio di Sicurezza Onu del 24 febbraio è rimasta di fatto disattesa

Siria - continuano raid aerei su Ghouta Est : 700 morti in 12 giorni : Siria, continuano raid aerei su Ghouta Est: 700 morti in 12 giorni Nonostante l’annuncio di un corridoio umanitario per lasciare l’enclave, diversi residenti hanno detto di non volersi allontanare perchè non “si fidano” del regime e del suo alleato russo Continua a leggere

Siria - continuano bombardamenti nel Ghouta nonostante la tregua approvata dall’Onu. Merkel e Macron incontrano Putin : Gli attacchi del regime Siriano continuano nella zona orientale di Ghouta, roccaforte dei ribelli, nonostante la tregua approvata dal Consiglio di sicurezza dell’Onu. La denuncia arriva dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, secondo cui “i bombardamenti sono ripresi e Chifouniya, alla periferia di Douma, è stata bombardata due volte senza causare però vittime”. Sabato infatti a New York si è negoziato per il voto di una ...

Siria - nulla di fatto all'Onu : il voto slitta mentre continua il bagno di sangue : Lo stallo diplomatico mentre le forze armate turche bombardano un convoglio di 30 o 40 veicoli appartenenti alle Unità di protezione del popolo curdo (YPG) nei pressi di Afrin. I militari di Ankara sostengono che il convoglio dei miliziani curdi trasportava armi e rinforzi