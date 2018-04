Sicilia | istituito Osservatorio su condizione disabili

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 aprile 2018) Palermo, 12 apr. (AdnKronos) – è statoall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro dellal’sulladelle persone contà. “Tra le finalità dell’organismo, vi è il supporto tecnico-scientifico, il sostegno e la promozione alle politiche regionale inclusive in materia dità. Verrà predisposto un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone contà, in attuazione della legislazione regionale, nazionale e internazionale”. E’ quanto si legge in una nota dell’Assessorato. L’sarà presieduto dall’Assessore regionale Mariella Ippolito e sarà composto da dirigenti regionali, rappresentanti dei Comuni, delle Asp, dell’Inps, dei sindacati, ma soprattutto da familiari, ...