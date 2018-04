Shovel Knight supera quota 2 milioni di copie vendute

eurogamer

(Di giovedì 12 aprile 2018) Yacht Club Games ha annunciato un importante traguardo per il suoe ha fornito dettagli su come il gioco è stato venduto sulle varie piattaforme.Come riporta Dualshockers, ad oggihatodi. Le vendite maggiori sono state registrate su PC, ma il team di sviluppo sottolinea come il titolo sia andato benissimo nella sua versione per Nintendo Switch. Inoltre, bisogna ricordare che la versione Windows è stata lanciata prima di quella Switch, quindi ha goduto di una diversa campagna promozionale, di vari sconti, promozioni ed è stata anche inclusa in pacchetti come Humble Bundle.ha riscosso un ottimo successo, in generale, sulle console Nintendo, anche su 3DS e Wii U si sono registrati ottimi dati di vendita, mentre le versioni PlayStation 4, Mac OS, PlayStation Vita e Xbox One si divisono il 20% delle vendite ...