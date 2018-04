Shock Real Madrid-Juventus - ecco cosa è successo nel tunnel al termine della partita : Nella giornata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Real Madrid e Juventus, tensione altissima in seguito al rigore trasformato da Cristiano Ronaldo a tempo quasi scaduto. Nelle ultime ore alcune rivelazioni della stampa spagnola, che parla di una rissa sfiorata nel tunnel del Bernabeu tra i calciatori della Juventus e quelli del Real. Ad evitare che le cose precipitassero ci hanno pensato Sergio Ramos e alcuni poliziotti, ...

Real Madrid-Juventus - accuse Shock di Chiellini al club spagnolo [VIDEO] : Real Madrid-Juventus, tensione altissima dopo la partita di ieri valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, eliminazione dei bianconeri nel finale dopo il discusso rigore consesso e poi Realizzato da Cristiano Ronaldo. Brutto gesto da parte di Chiellini, il difensore è stato durissimo: “you pay”, ha detto il difensore agli avversari. “Voi pagate”, con chiaro riferimento agli arbitri e con gesti plateali. #Chiellini ...

Shock Semedo : pistole - rapimenti e furti - in manette il difensore del Villarreal! : Nuovi guai in vista con la giustizia per Ruben Semedo. Il difensore del Villarreal è stato arrestato questa mattina dalla Guardia Civile di Valencia per le pesanti accuse a suo carico. A darne notizia è ‘Las Provincias’ che ha svelato i dettagli di una denuncia presentata da un uomo il 12 febbraio scorso. Semedo avrebbe sequestrato il soggetto con l’aiuto di altre persone e lo avrebbe portato nella sua casa di Bétera. Dopodichè ...

Real Madrid - annuncio Shock : “ecco quanto vale Asensio” : Nella serata di ieri è andata in scena la gara di Champions League tra Real Madrid e Psg, importante successo per la squadra di Zidane dopo l’iniziale vantaggio di Rabiot, poi la doppietta di Cristiano Ronaldo e la rete di Marcelo. La partita è svoltata dopo l’ingresso in campo di Asensio, in particolar modo l’attaccante è stato autore dell’assist per il terzo gol. Il 22enne è un prezzo pregiato del club come conferma ...

L'Isola dei famosi 2018 - accuse Shock contro il reality : Eva Henger non ci sarà? Video : Diventa sempre più intricata la vicenda droga all'#isola dei famosi 2018. Le ultimissime news di queste ore rivelano che domani sera nel corso della terza puntata in diretta del reality show condotto da Alessia Marcuzzi avremo la possibilita' di scoprire tutta la verita' dopo le clamorose affermazioni che sono state fatte da Eva Henger la scorsa settimana, le quali hanno messo nei guai Francesco Monte accusato di aver portato la droga in ...

Cristiano Ronaldo - novità sul rinnovo-Shock : le cifre offerte dal Real Madrid : Cristiano Ronaldo sarebbe in procinto di firmare un rinnovo di contratto con il Real Madrid, davvero clamoroso. L’annuncio dell’accordo sarebbe stato fissato per fine stagione, ma dalla Spagna il quotidiano Abc svela i dettagli dell’accordo che si aggira su cifre davvero clamorose. I 21 milioni di euro l’anno (25 compresi i bonus), non bastano infatti più a Cristiano Ronaldo che arriverà a percepire 30 milioni di euro ...