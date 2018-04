Shock a Don Matteo 11 | Cosimo muore?

Mc Donald’s celebra i 50 anni del Big Mac con G-Shock : Sua maestà il Big Mac compie 50 anni. E così McDonald’s, per rendere omaggio a quello che senza alcun dubbio è il suo panino più iconico di sempre, ha pensato bene di allearsi con G-Shock per realizzare un orologio a prova di fame compulsiva. Come potete vedere dalle immagini nella nostra gallery, il quadrante è stato dotato di una simpatica grafica che ricorda i vari strati di hamburger, formaggio e insalata del Big Mac, mentre il ...

Sampdoria - Ferrero Shock : “la palla è come una donna - va penetrata!” : Massimo Ferrero ci ha abituati alle sue esternazioni spesso un po’ eccentriche, a volte anche sopra le righe come ad esempio quelle di ieri. Il patron del Doria, dopo il derby pareggiato dalla sua squadra contro il Genoa, si è presentato a Premium Sport per il consueto post gara. L’analisi di Ferrero è stata però quantomai anomala: “Giampaolo ha preparato una grande gara ma non ha potuto fare i cambi giusti. Se mi tengo stretto Giampaolo? Se lo ...

Uomini e Donne Shock : scoperto il passato di Riccardo Guarnieri! : E’ venuto alla luce il passato inquietante tenuto nascosto a Uomini e Donne Over da Riccardo Guarnieri ad Ida Platano. Che cosa nasconde l’uomo di così inquietante che non vuole rivelare a nessuno? Ve lo sveliamo noi!!! Molti fans di Uomini e Donne Over si sono chiesti quale segreto nasconda Riccardo Guarnieri e che non vuole rivelare ad Ida Platano. Ebbene ora vi possiamo svelare il peccato ed il peccatore. A svelare l’arcano ...

Calcio sotto Shock : Emiliano Mondonico è morto : Una notizia sconvolgente ha aperto la cronaca di questa mattina: è morto Emiliano Mondonico, ex tecnico di tante squadre di Serie A. La morte sarebbe avvenuta durante la scorsa notte, nella quale ‘Mondo’ si sarebbe arreso a quel cancro [VIDEO] che ormai lo pertava da sette lunghi anni. Aveva 71 anni, Emilano, Mister che tra gli anni 80 e 90 rese grandi le storie di Cremonese, Atalanta e Torino. Il suo passato da giocatore Mondonico ebbe anche un ...

Calcio sotto Shock : Emiliano Mondonico è morto : Una notizia sconvolgente ha aperto la cronaca di questa mattina: è morto Emiliano Mondonico, ex tecnico di tante squadre di Serie A. La morte sarebbe avvenuta durante la scorsa notte, nella quale ‘Mondo’ si sarebbe arreso a quel cancro che ormai lo perseguitava da sette lunghi anni. Aveva 71 anni, Emilano, Mister che tra gli anni 80 e 90 rese grandi le storie di Cremonese, Atalanta e Torino. Il suo passato da giocatore Mondonico ebbe anche un ...

Uomini e Donne : segnalazioni in studio - il retroscena Shock di Maria de Filippi Video : #Uomini e Donne ha visto negli ultimi tempi una vera e propria rivoluzione, con dame e cavalieri del Trono Over [Video] capaci di staccare ampiamente i giovani del Classico in termini di share, ascolti e coinvolgimento sui social. Merito del variopinto parterre dei senior, che tra ricerche spasmodiche d'amore incondizionato, visibilita' e qualche nostalgia da teenager, catalizzano l'attenzione di oltre tre milioni di telespettatori italiani. Il ...

Uomini e Donne/ "Lorenzo Riccardi vuole il trono" : segnalazione Shock per Sara Affi Fella (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella elimina Lorenzo Riccardi? Due segnalazioni scomode e le confessioni dell'ex Nicole Biondi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 05:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni : Tina Cipollari e il gesto Shock : il web non perdona (Trono Over) : Uomini e Donne, le ultime Anticipazioni del trono over: Tina Cipollari e il gesto shock che fa infuriare il web: ecco perché internet sta chiedendo a grande voce che vada via!(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 07:05:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Florida : Miami crolla ponte pedonale - morti. Impresa sotto Shock - 15 marzo - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora Miami: crolla ponte pedonale in Florida, diversi morti nelle auto schiacciate. La struttura installata da poco.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora Florida : Miami crolla ponte pedonale - morti. Impresa sotto Shock (15 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora Miami: crolla ponte pedonale in Florida, diversi morti nelle auto schiacciate. La struttura era stata installata lo scorso sabato (15 marzo 2018)(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 21:40:00 GMT)

Clamoroso Raiola - svela il futuro di Balotelli e Donnarumma : rivelazioni Shock : Raiola scatenato, novità clamorose su due assistiti, l’attaccante Mario Balotelli ed il portiere Donnarumma, in particolar modo SuperMario pronto al ritorno in Italia mentre Gigio dovrebbe lasciare la Serie A. Ecco le clamorose rivelazioni dell’agente ai microfoni di Rai Sport: “Gigio ha fatto una scelta, quella di restare al Milan, e io la rispetto. Se mi dovesse chiedere, però, di andare via mi metterei subito al lavoro anche ...

Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over : scherzo Shock di Tina a Gemma e grandi polemiche (1 marzo 2018) : Uomini e Donne, Oggi 1 marzo 2018 in onda il Trono Over. Nuova lite tra Gemma Galgani e Tina Cipollari dopo il gesto shock dell'opinionista. Nuovo confronto tra Ida e Riccardo?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 13:56:00 GMT)

DON MATTEO 11/ Anticipazioni dell'1 marzo 2018 : una rivelazione Shock per Sofia : Don MATTEO 11, Anticipazioni dell'1 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Sofia trova il suo estratto di nascita. In città arriva Carlo Conti: cosa farà Cecchini?(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Calciomercato Milan - offerta Shock del Psg per Donnarumma : l’eventuale sostituto in rossonero : Calciomercato Milan – Il Milan è in grandissima ripresa in campionato ed Europa League, i rossoneri oggi in campo per il ritorno contro il Ludogorets, solo una formalità per la squadra di Gennaro Gattuso. Il periodo negativo è ormai alle spalle, i rossoneri hanno ancora possibilità di recuperare posizioni in classifica e tentare il miracoloso aggancio alla zona Champions League. A tenere banco è anche il futuro del club, si pensa alla ...