Sfreccia Honor 8 Pro | adesso con l’aggiornamento Oreo B363 | quali cambiamenti?

optimaitalia

: Sfreccia #Honor8Pro, adesso con l'aggiornamento Oreo B363: quali cambiamenti? - OptiMagazine : Sfreccia #Honor8Pro, adesso con l'aggiornamento Oreo B363: quali cambiamenti? -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Una gran bella scalata quella che il produttore ha riservato a8 Pro, la cui versione europea DUK-L09 è stata predisposta per accogliere l'aggiornamento, chiaramente basato su Android8.0. Non dovrebbe trattarsi di un pacchetto troppo avventuriero, concepito per lo più per l'integrazione a bordo del dispositivo delle patch di sicurezza più recenti. Ne ha dato per primo notizia il portale 'stechguide.com', parlando di patch di aprile, anche se a noi personalmente risulta che il firmware in questione rechi con sé quelle relative al mese di marzo.Un pacchetto destinato a rimpolpare il livello di protezione offerto ai proprio utenti dall'ottimo8 Pro, che a distanza di quasi due anni dal debutto riesce ancora ad esprimersi molto bene, godendo peraltro di una grande considerazione presso il produttore.Tante le funzionalità in serbo per questo specifico ...