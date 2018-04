Serracchiani | Renzi è un nemico

Pd - Serracchiani : "Potrei candidarmi alle primarie. Renzi? Gli ho detto che sbagliava e sono stata messa da parte" : "Primarie Pd? Quando ci saranno, farò una valutazione molto attenta sulla possibilità di essere tra le persone che si candidano a cambiare il partito". sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 ...

La Serracchiani : "Dissi a Renzi che sbagliava - fui messa da parte" : 'In una comunità ci deve essere anche qualcuno che dica al leader che le cose non vanno bene o che le cose non si fanno in quel modo. E non è giusto che quando lo si fa, si venga messi da parte'. Così ...

Pd - Serracchiani : “Potrei candidarmi alle primarie. Renzi? Gli ho detto che sbagliava e sono stata messa da parte” : “Primarie Pd? Quando ci saranno, farò una valutazione molto attenta sulla possibilità di essere tra le persone che si candidano a cambiare il partito”. sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla deputata Pd, Debora Serracchiani, in un lungo mea culpa sulla situazione del partito. La presidente uscente della Regione Friuli Venezia Giulia accredita a Matteo Renzi diversi meriti: “Ha fatto molto e tante ...

Prodi spinge per governo M5S-PD ma i renziani calano l'asso : Debora Serracchiani Video : L’idea di un governo Democratico-stellato [Video] sembra prendere sempre più forma. A fomentare la fronda del Partito Democratico che vorrebbe dar vita alla pazza idea, escludendo ovviamente la cerchia del giglio magico, ossia i renziani, ma includendo gli esponenti di Liberi e Uguali; un esponente di peso della politica nazionale: il due volte presidente del consiglio Romano Prodi. Secondo le voci circolanti nei salotti il piano sarebbe a buon ...

"Serracchiani segretario del Pd" : la strategia dei renziani per riprendere la guida del partito : Voci insistenti. Il partito Democratico pensa a un candidato segretario donna. C'è un nome preciso: Debora Serracchiani. Sarebbe la strategia dei renziani per riprendere la guida del partito dopo la...

Segreteria Pd - Renzi punta su Serracchiani : tutti i candidati Video : L’Assemblea nazionale del #Pd, che avrebbe dovuto tenersi ad aprile, rischia di essere posticipata come minimo a giugno. Per la Segreteria Pd, invece, sembra che Matteo Renzi [Video] voglia puntare su una donna come suo successore. Il nome è quello di Debora #Serracchiani. Entrambe queste anticipazioni, fondamentali per il futuro del Partito Democratico, sono contenute il un articolo pubblicato oggi, 1 aprile, dal Corriere della Sera a firma di ...

Il congresso del Pd e la tentazione dei renziani : Serracchiani faccia la segretaria Di Maio : «Un governo che rispetti il voto» : La governatrice dimissionaria del Friuli potrebbe sparigliare il gioco. Tra gli altri candidati il “reggente” Martina, Richetti e Chiamparino voluto da Delrio

Matteo Renzi - la mossa che terremota il Pd : Debora Serracchiani la prossima segretaria? : Una bomba politica sganciata dal Corriere della Sera sul Partito democratico , diviso come mai nella sua tribolata storia in seguito alla batosta elettorale del 4 marzo. Le spaccature, però, non sono dovute ...

La tentazione dei renziani : Serracchiani segretaria del Pd Di Maio-Salvini e il governo : aprire anche a Forza Italia : La governatrice dimissionaria del Friuli potrebbe sparigliare il gioco. Tra gli altri candidati il “reggente” Martina, Richetti e Chiamparino voluto da Delrio

Matteo Salvini in Friuli ribadisce il suo 'no' a un governo con Renzi e Serracchiani : Sono importanti l'economia, il lavoro e voglio che in Italia si torni a dare valore anche alle nostre tradizioni. Io sto trovando in giro un eccezionale orgoglio e voglia di normalità - ha detto ...

Elezioni - Chiamparino apre ai 5 stelle. Renzi lo sfida : ‘Venga a dirlo in direzione’. Serracchiani lascia la segreteria nazionale : Le grandi manovre sono cominciate. Nel giorno in cui Carlo Calenda annuncia di volersi iscrivere al partito per “lavorare” e “risollevare quello che c’è” e le sue parole raccolgono gli applausi dei maggiorenti Renziani, Sergio Chiamparino dà voce a chi nel Pd contesta la decisione di Matteo Renzi di restare segretario fino a dopo la formazione del governo. E apre alla possibilità categoricamente esclusa dal leader ...

Elezioni : Crocetta - Serracchiani ora stia zitta - ha avallato scelte Renzi : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - "Deborah Serracchiani si è dimessa, scaricando Renzi. stia zitta, non può permettersi oggi di fare alcuna critica, se non l’autocritica di chi ha avallato compiacente le scelte di Renzi". Così, Rosario Crocetta, ex governatore siciliano. "Non ci saranno ultimi giappones