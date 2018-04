Serie C | Santarcangelo-Sudtirol 1-0 | Bussaglia è l' uomo decisivo

Serie C Santarcangelo - Zeman jr è il nuovo allenatore : Santarcangelo DI ROMAGNA - Il Santarcangelo si affida Karel Zeman , il figlio di Zdenek. E' lui il nuovo allenatore , prende il posto di Alberto Cavasin, sollevato dall'incarico nella giornata di ieri .

Video/ Santarcangelo Fano (1-1) : highlights e gol della partita ( Serie C 32^ giornata) : Video Santarcangelo Fano (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita valida nella 32^ giornata di Serie C. I romagnoli pareggiano con la rete di Toninelli.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:42:00 GMT)

Video/ Santarcangelo Triestina - 2-2 - : highlights e gol della partita - Serie C 30giornata - : Video Santarcangelo Triestina , 2-2, : highlights e gol della partita valida nella 30giornata di Serie C. Pozzebon trova il pari per i biancorossi.