Serie B | Procura Federale | respinto il ricorso | conti in rosso per un club

(Di giovedì 12 aprile 2018) Una buona notizia per i tifosi dell'Avellino e del Catanzaro è arrivata in queste ultime ore di oggi, 11 aprile, per il caso Money Gate. Com'è noto laVIDEO aveva chiesto pene severissime per dirigenti e atleti delle due societa' in relazione alla presunta combine della gara del 5.5.2013. Il verdetto in primo grado aveva prosciolto tutti i protagonisti dai vari capi d'accusa previsti secondo la normativa. Corte di Appello, proscioglimento per tutti La stessaaveva presentatoavverso la decisione in primo grado, ma la Corted'Appello lo haconfermando il verdetto di primo grado. In sintesi, il contenuto del comunicato pubblicato sul sito della FICG, conferma il proscioglimento dei sigg. Walter Taccone, Presidente dell’ Avellino ed il ds, all'epoca dei fatti, delirpino De Vito Vincenzo dalle sanzioni ...