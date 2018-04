Serie B Palermo-Cremonese | dirige La Penna Frosinone-Spezia | Minelli

Video/ Palermo Pescara (1-1) : highlights e gol della partita ( Serie B 34^ giornata) : Video Palermo Pescara (1-1) : highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Cronado e Valzania decidono la sfida al Barbera nel primo tempo.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:50:00 GMT)

Probabili Formazioni Palermo-Pescara - Serie B - 07-04-2018 : Probabili Formazioni Palermo-Pescara , 34^ turno di Serie B, 07-04-2018 . Nella 34^ giornata di Serie B, che si disputerà in buona parte sabato 07-04-2018 , vedremo affrontarsi Palermo-Pescara . Il Palermo, dopo un breve periodo in cui sembrava essersi ripreso, e aver trovato una buona continuità, ha fatto il passo falso proprio nella scorsa giornata, allo Stadio Ennio Tardini di Parma, contro un avversario comunque da rispettare, che si sta ...

Video/ Parma Palermo (3-2) : highlights e gol della partita ( Serie B recupero) : Video Parma Palermo (risultato finale 3-2): higlhights e gol della partita , recupero della Serie b. Mirabile tripletta di Calaio per i padroni di casa al Tardini. (Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:06:00 GMT)

Serie B : Calaiò trascina il Parma - il Palermo va ko : Il bomber stende i rosanero con una tripletta e porta i ducali al quarto posto in classifica. Gli uomini di Tedino si svegliano troppo tardi e falliscono il sorpasso al Frosinone

Serie B - Parma-Palermo 3-2 : Calaiò cala il tris. Al Palermo non bastano Nestorovski e Rajkovic : Decisivo. Letale. Mortifero. Emanuele cala iò , con la sua tripletta, regala un successo prestigioso al Parma di D'Aversa: il 3-2 sul Palermo offre agli emiliani l'occasione di vivere la parte finale ...

Probabili Formazioni Parma-Palermo - Serie B - 02-04-2018 : Probabili Formazioni Parma-Palermo , 29^ giornata di Serie B, 02-04-2018 Questo 29^ turno della Serie B -ricordiamo essere un turno di recupero- metterà di fronte diverse big del campionato cadetto, formando molti incontri belli ed equilibrati. Parma-Palermo è uno di questi. La partita si disputerà lunedì 02-04-2018 alle ore 20:30. Il Parma, che in questo campionato non riesce a trovare la sua vera fisionomia, alterna prestazioni da ...

Video/ Entella Palermo (1-2) : highlights e gol della partita ( Serie B 33^ giornata) : Video Entella Palermo (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 33^ giornata di Serie B. Ai liguri non basta la rete di Gatto al 79'.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:28:00 GMT)

Serie B - in testa corrono tutte : vincono Empoli - Frosinone - Palermo e Parma : Sono le uniche due note di cronaca in una prima mezz'ora di gioco segnata dai tanti errori di misura e dai ritmi bassi. L'incontro si vivacizza nel finale, con il vantaggio di Gilardino , terzo ...

Serie B : ok Empoli - Frosinone e Palermo : 22.29 Vincono le prime tre ( Empoli , Frosinone e Palermo ). Parma aggancia al quarto posto Bari e Cittadella (ko in casa). ASCOLI-BARI (ieri) 1-0 AVELLINO-PARMA 1-2 BRESCIA-PESCARA 2-1 CARPI-TERNANA 2-1 CITTADELLA-SPEZIA 1-2 Empoli -SALERNITANA 2-0 FOGGIA-PRO VERCELLI 2-1 Frosinone -VENEZIA 2-1 VIRTUS ENTELLA- Palermo 1-2 NOVARA-CESENA domani ...

Probabili Formazioni Entella-Palermo - Serie B 33^ giornata 29-03-2018 : E’ un match dai mille significati, Entella-Palermo si affronteranno giovedì 29 marzo alle ore 20:30 allo stadio Comunale di Chiavari, le due squadre infatti lottano per due obbiettivi diversi, l’Entella è in piena lotta salvezza mentre il Palermo è terzo ad un punto dal Frosinone e cerca la vittoria per tentare il sorpasso. L’Entella dopo un momento difficile sembra essersi ritrovata, infatti, viene da due vittorie consecutive ...