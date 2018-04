Serie B Frosinone vs Spezia | l' arbitro sarà Minelli di Varese

Serie B Palermo-Cremonese : dirige La Penna. Frosinone-Spezia : Minelli : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della trentacinquesima giornata del campionato cadetto, in programma sabato 14 aprile. Due gli anticipi del venerdì: alle 19 si gioca Foggia-Ascoli ,...

Video/ Parma Frosinone (2-0) : highlights e gol della partita (Serie B 34^ giornata) : Video Parma Frosinone (2-0): highlights e gol della partita di Serie B per la 34^ giornata. Sfida decisa dalla bella dppietta di Di Gaudio, che rimedia all'errore su rigore di Calaio.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:56:00 GMT)

Serie B - LIVE Parma-Frosinone : cronaca e risultato in tempo reale : LA TERNA ARBITRALE Sarà il sign. Ivano Pezzuto della sezione Aia di Lecce ad arbitrare la partita tra Parma-Frosinone. Come assistenti sono stati designati i signori Mauro Galetto di Rovigo e ...

Probabili Formazioni Parma-Frosinone - Serie B - 07-04-2018 : Probabili Formazioni Parma-Frosinone, 34^ turno di Serie B, 07-04-2018 Un grande regalo ci è stato fatto dal calendario in questo 34^ turno di Serie B. La partita di cui parleremo qui, è Parma-Frosinone, due grandi del campionato di Serie B, che puntano entrambe alla promozione in Serie A. Il Parma, che dopo aver confermato -con la vittoria sul Palermo- le belle cose fatte nell’ultimo mese, non ha nemmeno il tempo di rifiatare un ...

Serie B Il Frosinone si allena : affaticamento muscolare per Beghetto : I giallazzurri si allenano a pieno ritmo per preparare la trasferta di Parma in programma sabato prossimo alle 15. Presso la 'Cittadella dello sport' di Ferentino la squadra ha svolto un lavoro atletico, una Serie di esercitazioni tecnico tattiche e una partita finale a campo ridotto. Seduta di scarico per Andrea Beghetto a causa di un lieve ...

Serie B Frosinone - Ciofani fuori due mesi : Frosinone - Brutta notizia per il Frosinone di Longo . Nel corso della mattinata Daniel Ciofani si è recato a Villa Stuart per sottoporsi agli esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio ...

Serie B Frosinone vs Venezia 2-1 - Maiello a Sky : 'Questa vittoria è una liberazione' : Raffaele Maiello, migliore in campo nella vittoria del Frosinone sul Venezia, ha commentato il match ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del centrocampista giallazzurro nel post gara: 'L'esultanza è stata una liberazione perché venivamo da un brutto momento, la rete ci ha consentito di sbloccarci e di ottenere ...

Video/ Frosinone Venezia (2-1) : highlights e gol della partita (Serie B 33^ giornata) : Video Frosinone Venezia (risultato finale 2-1): highlights e gol della partita valida nella 33^ giornata di Serie B. Maiello e Citro portano i canarini al successo.(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 09:37:00 GMT)

Risultati Serie B - 33^ giornata : l’Empoli corsaro - bene Palermo e Frosinone [FOTO] : 1/72 ...

Serie B - in testa corrono tutte : vincono Empoli - Frosinone - Palermo e Parma : Sono le uniche due note di cronaca in una prima mezz'ora di gioco segnata dai tanti errori di misura e dai ritmi bassi. L'incontro si vivacizza nel finale, con il vantaggio di Gilardino , terzo ...

'LIVE' Serie B Frosinone vs Venezia - 2°T - 2-1 - Ariaudo aut. 25 - Maiello 53 - Citro 60 - : di Alessandro Andrelli, Al 'Benito Stirpe' si gioca il turno pre-pasquale del campionato di Serie B con la sfida Frosinone-Venezia. Ecco le formazioni ufficiali e la cronaca della gara. SECONDO TEMPO GOOOOOALLLL Frosinone al 53 con Maiello che dalla sinistra lascia partita un destro a giro sul quale non può nulla Vicario. Risultato: Frosinone-Venezia 1-1. I ...

Serie B : ok Empoli - Frosinone e Palermo : 22.29 Vincono le prime tre (Empoli, Frosinone e Palermo). Parma aggancia al quarto posto Bari e Cittadella (ko in casa). ASCOLI-BARI (ieri) 1-0 AVELLINO-PARMA 1-2 BRESCIA-PESCARA 2-1 CARPI-TERNANA 2-1 CITTADELLA-SPEZIA 1-2 Empoli-SALERNITANA 2-0 FOGGIA-PRO VERCELLI 2-1 Frosinone-VENEZIA 2-1 VIRTUS ENTELLA-Palermo 1-2 NOVARA-CESENA domani ...

Video/ Ternana Frosinone (0-0) : gli highlights della partita (Serie B 32^ giornata) : Video Ternana Frosinone (risultato finale 0-0): gli highlights della partita del Liberati. I ciociari sbattono contro l'ultima in classifica in Serie B e ora rischiano anche il secondo posto(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:06:00 GMT)

Serie B Frosinone - Longo : «Accetto la contestazione dei tifosi» : TERNI - "Noi siamo i primi ad essere delusi dal mancato successo. Così come siamo delusi dai punti che ultimamente non sono arrivati". Così il tecnico del Frosinone , Moreno Longo , a Sky dopo la gara ...