Sequestrati dalla Guardia di finanza oltre 7mila prodotti non conformi

Italiani Sequestrati per 16 ore e picchiati nell’aeroporto di Istanbul dalla polizia turca : Italiani sequestrati per 16 ore e picchiati nell’aeroporto di Istanbul dalla polizia turca “Zitta o ti picchiamo più forte”, ha minacciato un poliziotto turco a Lea. All’origine del sequestro, una carta d’identità ritenuta falsa perché la donna è in fase di transizione, come documentato da relazione medica mostrata agli agenti. La Farnesina non ha reso […]