Sempre più probabile il Samsung Galaxy S9 Mini | rumors sul modello SM-G8850

NBA - Philadelphia chiude terza : 16vittoria in fila - Markelle Fultz tripla doppia più giovane di Sempre : La stagione della svolta per il Process di Philadelphia non poteva chiudersi in maniera migliore. La gara con i Milwaukee Bucks, pur con Giannis Antetokounmpo presente, dura meno di un quarto, visto ...

Abbiategrasso - cittadini Sempre più sentinelle contro gli abbandoni di rifiuti : Abbiategrasso , Milano, , 12 aprile 2018 - La guerra ai rifiuti in città passa sempre di più dagli occhi dei cittadini . Lo confermano i dati presentati da Amaga , che mostrano come le comunicazioni ...

Coachella - i momenti più controversi di Sempre : Il Festival di Coachella (dal 13 al 22 aprile 2018) fa le celebrità pronte a sfoggiare nuovi look d’ispirazione bohémien, all’insegna della musica (a tutto volume) nell’assolata valle californiana di Indio. Una musica molto pop e poco rock: così si presenta la line-up dell’imminente edizione. Se da un lato il cartellone brilla di nomi come Beyoncé, The Weekend e Eminem dall’altro mancherà il genere che ha fatto grande la Woodstock 2.0, ...

GUERRA DEI DAZI/ A colpi di tariffe Trump avvicina Sempre più l'Europa alla Cina : Nella GUERRA commerciale gli Usa sembrano dimenticare un punto decisivo: Pechino è il maggior detentore (1.200 miliardi) del debito pubblico americano. FABIO ACCINELLI(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 06:08:00 GMT)GUERRA DEI DAZI/ Il consiglio all'Italia per non farsi fregare da Cina vs Usa, di P. AnnoniGEO-FINANZA/ La Cina pronta a comprarsi l'Europa dell'Est, di F. Accinelli

Previsioni Meteo - Corrente del Golfo Sempre più debole : si è indebolita del 20% - rischio ondate di caldo Sempre più forti : Gli effetti dei cambiamenti climatici sono sempre più evidenti. La Corrente atlantica, che ridistribuisce l’acqua calda verso Nord e quella fredda verso Sud, risulta infatti indebolita negli ultimi 150 anni di circa il 15-20%, e il fenomeno potrebbe far aumentare le ondate di calore in Europa e il livello dell’oceano sulla costa orientale degli Stati Uniti. Lo rivelano due studi pubblicati su Nature dai ricercatori guidati da David ...

Bastard Sempre più in alto : disco e video registrati ai 3200 metri di Cima Tosa : Cima Tosa. Una canzone incisa a quota 3173 metri. "Un'emozione così in alto: perché l'aria qui si fa rara". E' su Youtube il video del live di "Venti Tornanti", registrato sulla Cima Tosa delle ...

John Elkann : 'Questa è la Juventus più forte di Sempre' : 1 di 2 Successiva TORINO - La Juventus 'ha vissuto l'anno più significativo della sua storia: conquistando il sesto scudetto consecutivo, ha superato la più grande Juventus di tutti i tempi, che nel ...

Welfare aziendale - PMI Sempre più attive. Mencattini : "Salute e sanità al primo posto" : Assicurazioni sanitarie, convenzioni per la salute, smart working. Sono solo alcune delle misure di Welfare aziendale adottate dalle piccole e medie imprese, che stanno rivolgendo sempre maggiore ...

Mariah Carey rivela a "People" : "Lavoravo Sempre e non dormivo più. La mia battaglia contro il disturbo bipolare dura dal 2001" : "Combatto da 17 anni contro un disturbo bipolare", ecco la dichiarazione inaspettata che Mariah Carey ha rilasciato a People. La popstar ha raccontato di aver subito il primo ricovero nel 2001, a seguito di un pesante crollo psico-fisico. "Non volevo crederci": questa la reazione della Carey quando i medici le rivelarono il disturbo del quale soffriva.Fino a poco tempo fa vivevo nella negazione, nell'isolamento e nel timore costante di essere ...

Aeronautica - Sempre più importante il monitoraggio per rischio caduta detriti spaziali : Nei prossimi anni, tenuto conto del crescente affollamento delle orbite basse, la capacità di monitoraggio e sorveglianza dello spazio sarà sempre più importante e l'Aeronautica Militare, nel contesto ...

In pensione Sempre più tardi : dal 2019 ci sarà chi lavorerà fino a 71 anni : L'aumento della speranza di vita ha portato un incremento dell'età pensionabile che sarà effettivo a partire dal 2019: sarà necessario avere 67 anni per ritirarsi dal lavoro, ma per alcune categorie non si ha diritto ai contributi pensionistici prima dei 71 anni.Continua a leggere