Sei Toscana | sostenibilità è colloquio costante con il territorio

'Lasciare Sei Toscana senza penali si può - lo dicono le carte'. Le Mozioni del Movimento Cinque Stelle : 'Lasciare Sei Toscana senza dover pagare penali si può'. E' questa in sintesi la dichiarazione degli attivisti e dei consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle che in provincia di Arezzo, ma ...

Maltempo Toscana - frana a Montespertoli : Sei famiglie evacuate : Maltempo in Toscana, in particolare nel fiorentino dove sei famiglie sono state evacuate oggi da un condomino di via Lucardo, nel comune di Montespertoli (Firenze) in seguito alla frana che nei giorni scorsi ha provocato il crollo di un muro perimetrale. A disporre lo sgombero il sindaco Giulio Mangani che ha emesso una ordinanza in seguito alle valutazioni del Genio civile della Regione e dei vigili del fuoco sulla non agibilità del complesso ...

