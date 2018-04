Sei clan nel cuore di Napoli | i raid prove generali di faida

Estorsione e camorra : Sei arresti - sgominato clan nel Napoletano : I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno dato esecuzione a un decreto di fermo del pm emesso a carico di sei indagati ritenuti contigui al clan ...

Mafia - altro colpo ai clan : fermati Sei esponenti del mandamento di Bagheria : Liga, secondo le indagini dei militari, era costantemente in contatto diretto con i vertici del mandamento di Bagheria , ne custodiva e gestiva l'arsenale, composto da pistole, fucili e mitragliette ...

Palermo - colpo al clan specializzato in estorsioni. Sei fermati : c’è anche Paolo Liga che teneva i contatti con Messina Denaro : I carabinieri del comando Provinciale di Palermo, su disposizione della Dda hanno fermato sei persone accusate di associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Il provvedimento nasce da un’indagine della Compagnia di Bagheria che ha permesso di accertare i ruoli dei fermati in Cosa nostra e una serie di taglieggiamenti a commercianti e imprenditori di Bagheria. Il clan bagherese, come emerge anche dalle dichiarazioni di diversi ...