Sebastian Vettel | GP Cina 2018 | “La macchina è competitiva | la strategia conterà molto

F1 - GP Cina 2018 : Sebastian Vettel cerca il tris - ma Shanghai è un feudo di Hamilton : Il Mondiale di Formula Uno carica armi e bagagli e si trasferisce immediatamente dal Bahrein alla Cina. É già tempo, infatti, di tornare in pista e, dopo lo spettacolo di Sakhir, c’è la speranza di vivere grandi emozioni anche a Shanghai, dove si correrà per la quindicesima volta nella storia. La Ferrari arriva sul tracciato ideato dall’ingegnere Hermann Tilke e lo fa con due vittorie brillanti ed importanti già messe in casCina. ...

F1 - GP Cina 2018 : a Shanghai Lewis Hamilton punta su mescole più dure - Sebastian Vettel va sul morbido : Parte l’avviCinamento al Gran Premio di Cina di domenica per cui è tempo di analizzare la scelta delle gomme effettuate da team e piloti. Ci sono alcune disparità in vista della gara di Shanghai, andiamo a vedere per cosa hanno optato i protagonisti della Formula Uno. I due principali contendenti al titolo, per esempio, hanno preferito prendere due strade decisamente diverse. Lewis Hamilton avrà a disposizione 6 UltraSoft, 6 Soft ed appena ...

Sebastian Vettel - la paura nascosta in Bahrain : 'In radio ho mentito al box Ferrari' : 'Credo di aver detto in radio a 10 giri dalla fine che tutto era sotto controllo, ma ho mentito'. Sebastian Vettel , dopo il trionfo in Bahrain , il secondo su due gare del Mondiale di F1 , può ...

F1 - Mondiale 2018 : Sebastian Vettel infila la doppietta e ora tutta la pressione passa sulle spalle di Lewis Hamilton : La vittoria di Sebastian Vettel nel Gran Premio del Bahrein 2018 passerà alla storia della Formula Uno. Non c’è dubbio. Quello che ieri a Sakhir ha messo in scena il pilota nato ad Heppenheim è stato un vero e proprio capolavoro. La gestione delle gomme che ha dovuto effettuare (39 giri sulle Soft, un numero letteralmente impressionante) non gli ha impedito di vincere ed infilare una doppietta in avvio di campionato che in casa Ferrari non ...

F1 - Sergio Marchionne : “Sebastian Vettel vero campione - la Ferrari ha un’ottima monoposto” : Sergio Marchionne, Presidente della Ferrari, è galvanizzato dopo la vittoria di Sebastian Vettel nel GP del Bahrain 2018. Il numero 1 del Cavallino Rampante è orgoglioso della prestazione del tedesco e dei suoi uomini come traspare dalle dichiarazioni rilasciate dopo la gara: “Per prima cosa voglio augurare al nostro meccanico una pronta guarigione e di tornare presto in pista. E’ stato un weekend consistente che ci ha visto protagonisti ...

VIDEO F1 - highlights gara GP Bahrein 2018. La vittoria di Sebastian Vettel - il duello con Bottas - lo show di Hamilton - incidente Raikkonen : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Bahrain 2018, una delle gare più belle degli ultimi anni in cui è davvero successo di tutto. Il triplo sorpasso di Lewis Hamilton in una manovra unica, il successo al cardiopalma del tedesco della Ferrari dopo un duello finale con Valtteri Bottas, il ritiro di Kimi Raikkonen dopo aver investito un meccanico e tanto altro ancora. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

Classifica Mondiale piloti F1 : Sebastian Vettel allunga in testa - +17 su Lewis Hamilton! : Sebastian Vettel allunga in testa alla Classifica del Mondiale piloti di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari ha vinto il GP del Bahrein, infilando il secondo successo consecutivo dopo quello in Australia. Ora il teutonico ha 17 punti di vantaggio su Lewis Hamilton e addirittura 28 su Valtteri Bottas. Classifica Mondiale piloti ...

Sebastian Vettel - GP Bahrein 2018 : “Siamo rimasti fuori per l’impresa - ci siamo riusciti : che vittoria. Il finale con Bottas…” : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco ha così conquistato il secondo successo consecutivo dopo quello di Melbourne al termine di una gara spaziale e stringendo i denti nel finale è riuscito a tagliare il traguardo in prima posizione. Queste le dichiarazioni che il pilota della Ferrari ha rilasciato sul palco: “Credo di aver parlato alla radio quando mancavano dieci giri, ho ...

F1 - Sebastian Vettel FALCO DEL DESERTO! Vittoria indelebile - battuto Bottas in volata. Strategia magistrale della Ferrari : Semplicemente strepitoso Sebastian Vettel! Gestione degli pneumatici pazzesca e seconda Vittoria stagionale. Il tedesco trionfa nell’appuntamento del Mondiale 2018 di F1 in Bahrein. Seconda e terza piazza per le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton. Ritiro purtroppo per Kimi Rakkonen e quarto posto eccellente per Pierre Gasly con la Toro Rosso. Il tedesco vola in vetta alla graduatoria iridata. NOTTE FONDA RED BULL – Vettel ...

F1 - GP Bahrein 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Sebastian Vettel vince davanti alle Mercedes - ritirato Raikkonen : Sebastian Vettel ha vinto il GP del Bahrain 2018, seconda prova del Mondiale di Formula Uno. Il tedesco della Ferrari ha conquistato il secondo successo consecutivo dopo l’apoteosi di Melbourne. Secondo posto per Valtteri Bottas che lo ha insidiato fino all’ultimo. Terzo posto per Lewis Hamilton che ha rimontato dalla nona posizione. Kimi Raikkonen si è dovuto ritirare dopo dei problemi ai box. Max Verstappen si è dovuto ritirare ...

Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrein : È arrivato davanti alle Mercedes di Bottas e Hamilton: per la Ferrari è la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale 2018 The post Sebastian Vettel ha vinto il Gran Premio del Bahrein appeared first on Il Post.

F1 - GP Bahrein 2018 : Ferrari - cerca la fuga! Le Rosse volano nel deserto - Sebastian Vettel vuole il bis. Lewis Hamilton per la rimonta : La Ferrari vuole volare via sotto i riflettori del deserto e fare scacco matto, la Mercedes è costretta a inseguire disperatamente come forse nessuno ci si aspettava. Questi sono i temi caldi del GP del Bahrein, seconda tappa del Mondiale di Formula Uno in programma oggi pomeriggio (ore 17.10): si preannuncia una gara vibrante e con tanti possibili colpi di scena ma con la certezza che le Rosse partiranno con tutti i favori del pronostico, forti ...