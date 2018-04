Se Trump trova le bombe «piacevoli» Il senso della misura perso nell' ironia

Usa - Trump convinto che sarà trovato accordo con Cina su commercio : New York, 8 apr. , askanews, Con la Cina ' sarà trovato un accordo ' per evitare un conflitto sul commercio . Se ne è detto convinto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump . 'La Cina ritirerà le ...

Corea del Nord - il ritrovato asse con la Cina non è una buona notizia per Trump Video : L' asse tra # Corea del Nord e # Cina , costruito oltre sessant'anni fa dagli storici leader Kim Il-sung e Mao Tse-tung, viene riedificato dai due nuovi 'presidenti eterni'. Il 'mistero' è stato svelato [ Video ], la TV di Stato cinese ha trasmesso le inequivocabili immagini della prima visita all'estero del dittatore Nord Corea no Kim Jong-un. Accompagnato dalla graziosa consorte Ri Sol-ju, il leader di Pyongyang è stato ricevuto dal suo omologo di ...

Liberal - sindacati e imprese. Trump trova alleati sui dazi : «Cari dazi, non vi temo». È una sinfonia polifonica quella che si alza in difesa delle misure protettive adottate da Donald Trump su alluminio e acciaio. Non certo un unico afflato dal punto di vista politico, visto che accomuna personaggi non proprio vicini al presidente degli Stati Uniti. Non i repubblicani del correntone liberista: «Neppure Rona...