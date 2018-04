Se il display non è Apple | l' iPhone 8 va in tilt

Blastingnews

(Di giovedì 12 aprile 2018) Quanto costa far riparare lo smartphone dai centri non autorizzati dal brand? Probabilmente meno rispetto a ciò che comporterebbe rivolgersi agli store ufficiali. I componenti non originali, d’altronde, possiedono in tutto e per tutto medesime caratteristiche e identiche prestazioni rispetto ai gemelli autentici. Apparentemente, almeno. Sennonché, in qualche caso, ricorrere a sostituzioni di parti non certificate potrebbe seriamente compromettere il corretto funzionamento del dispositivo. Attenzione allo schermo! È il caso di8, sul quale la casa di Cupertino ha sapientemente posto un “sigillo di garanzia” che impedirebbe ai riparatori non compresi nella patinata élite di trattare i dispositivi a marchioadoperando pezzi non originali. La trappola, secondo quanto riporta Motherboard, sito specializzato in sistemi tecnologici, scatterebbe con l’ultimo aggiornamento software ...