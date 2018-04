Se ami il teatro | vai a vedere “La Cupa” di Mimmo Borrelli

A Palermo - notte al Teatro dei Pupi Siciliani della famiglia Argento : ... maestri pupari dal 1893, si potrà assistere ai tradizionali spettacoli dei Paladini di Francia interpretati dai Pupi artigianali costruiti dalla storica famiglia. A introdurre lo spettacolo, ci sarà ...

L'addio a Luigi De Filippo : l'affetto di amici e colleghi alla camera ardenti al teatro Parioli : Sulla bara la coppola scura e la sciarpa grigia che usava in scena, anche nell'ultimo Natale in casa Cupiello. Accanto il cavalletto con il suo volto in primo piano, sorridente, il gonfalone del ...

Addio all'ultimo erede della "famiglia reale" del teatro italiano : Il mondo del teatro saluta l'ultimo erede della dinastia De Filippo: Luigi si è spento a Roma all'età di 87 anni. Era figlio di Peppino, noto anche per i suoi film con Totò. Luigi De Filippo, attore, regista e commediografo, aveva calcato il palcoscenico fino allo scorso gennaio, quando è stato in scena con "Natale in casa Cupiello" al teatro Parioli di Roma, di cui era direttore artistico. Martedì 3 aprile, alle ore 11:30, si terranno i ...

La famiglia del Teatro Baracca - a colazione la domenica con gli abitanti di Mirafiori : I primi spettacoli risalgono al 2012. Oggi il Teatro Baracca può contare dalle 80 alle 130 persone a ogni spettacolo, con offerta per lo più libera. Punti di forza di questi appuntamenti, il contatto ...

Vai a teatro? In regalo un libro di Camilleri

Al Teatro alla Scala prime riprese tv 4K e diretta streaming : Il concerto sarà visibile gratuitamente in streaming sul sito web della Filarmonica, previa registrazione, in diretta oppure on demand per le 48 ore successive. Inoltre il concerto sarà trasmesso in ...

"Moztri! Inno all'infanzia" - gran finale il 18 marzo per Famiglie a teatro : ... Fondazione teatro Ragazzi e Giovani Piemonte che ha messo a disposizione i fondi regionali del circuito e per l'offerta sempre valida di spettacoli divertenti ed istruttivi; la Città di Biella " ...

Sei giovane e ami il teatro? Il Progetto Young del Donizetti ti aspetta foto : ... adattandosi ad un ambiente che non nasce per ospitare spettacoli e che per rispetto non va piegato alle esigenze della scena. Al contrario, la scelta di non utilizzare elementi scenografici e ...

Fasano - Brindisi - - Terza edizione del "Teatro Famiglia" cartellone artistico dedicato ai bambini e alle loro famiglie. : Inoltre chi aderirà ai 4 spettacoli potrà partecipare gratuitamente al mini Corso di Magia tenuto dal Mago Ninì in data 08 aprile 2018 in orario da comunicare. Info e biglietti: 3938975459

Chiamami col tuo nome. Realismo - politica e meta-narrazione secondo Luca Guadagnino - Teatro e Critica : Ciò che emerge da questo eclettismo temporale che attraversa come un fil rouge l'intera vicenda, e in parte ne determina le svolte, è un "piccolo mondo antico", un panorama cristallizzato in un'...

