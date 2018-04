Scuole | strade e ponti La Provincia di Sondrio investe sulle manutenzioni

Maltempo : autostrade bloccate in Emilia per il gelicidio - treni fermi al Nord. Centinaia di Scuole chiuse : Per il gelicidio blocchi in mattinata sulla A1, A13, A14 e nel raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio. Un tir si rovescia sull’Aurelia in Liguria: traffico fermo. bloccate elementari, medie, superiori e università in Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lombardia

Maltempo : autostrade bloccate in Emilia - Aurelia nel caos in Liguria. Scuole chiuse al Nord e al Centro : Per il gelicidio blocchi in mattinata sulla A1, A13, A14 e nel raccordo A1-A14 Bologna-Casalecchio. Un tir si rovescia sull’Aurelia in Liguria: traffico fermo. bloccate elementari, medie, superiori e università in Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lombardia

Maltempo - strade nel caos per il gelicidio : disagi sulla A12 nella notte - bloccata l’Aurelia. Scuole chiuse al Nord e al Centro : L’autostrada è stata chiusa per il ghiaccio, auto e camion hanno dovuto passare per il passo del Bracco dove sono bloccati per il gelicidio. Bloccate elementari, medie, superiori e università in Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Lombardia

Neve a Milano : strade imbiancate ma le Scuole sono aperte e i mezzi funzionano bene : Milano si risvegliata sotto la Neve. Come ampiamente annunciato nei giorni precedenti la nevicata è arrivata durante la notte tra mercoledì e giovedì. Ma nel capoluogo lombardo, stando alle prime informazioni...

Roma - Scuole aperte. La sindaca Raggi è tornata : "Strade già liberate dal ghiaccio" : La sindaca di Roma Virginia Raggi è tornata a Roma: la sindaca è arrivata poche ore fa nella sede della protezione civile di Roma a Porta Metronia. Ieri la sindaca a...

Roma - domani Scuole aperte. La sindaca Raggi è tornata : "Strade già liberate dal ghiaccio" : La sindaca di Roma Virginia Raggi è tornata a Roma: la sindaca è arrivata poche ore fa nella sede della protezione civile di Roma a Porta Metronia. Ieri la sindaca a...

Campania nella morsa del ghiaccio : Scuole ancora chiuse - rischio strade : Campania sempre più nella morsa del gelo. Allerta meteo prorogato fino a mezzanotte di domani. Ieri pesantissimi i disagi, in particolare sul fronte stradale nelle province di Avellino, Benevento e ...

Neve a Roma : Burian imbianca la Capitale - Scuole chiuse e strade imbiancate. Mezzi pubblici ridotti Treni soppressi - ritardi a Fiumicino : Al suolo e sulle auto una decina di centimetri di Neve: monumenti imbiancati, metro regolarmente in funzione, problema in superficie con bus, tram e treni

Neve a Roma : Burian imbianca la Capitale - Scuole chiuse e strade imbiancate. Mezzi pubblici ridotti : Al suolo e sulle auto una decina di centimetri di Neve: monumenti imbiancati, metro regolarmente in funzione, qualche problema in superficie con bus, tram e treni

Neve a Roma - trasport in tilt e Scuole chiuse. "Interviene l'esercito per ripulire le strade" : Roma si è risvegliata imbiancata di Neve e le strade sono vuote. Con le scuole chiuse e le corse degli autobus limitate o soppresse, la capitale si appresta ad affrontare una giornata di...

Scuole aperte - strade chiuse : l'ordinanza del Comune : Il Comune di Siena ha attivato il piano neve e il piano ghiaccio mettendo in atto tutte le misure del caso: sono in corso da tutto il giorno le operazioni di salatura delle strade e di monitoraggio ...

Maltempo - allerta Burian : a Livorno strade ripulite da neve - domani Scuole aperte : Situazione sotto controllo a Livorno dopo la copiosa nevicata di questa mattina che ha interessato in modo particolare la zona collinare di Valle Benedetta, Montenero e Castellaccio: le strade sono pulite e dalle 14 sono intervenuti 5 mezzi spargisale che saranno di nuovo in azione alle ore 18 (la terza fase di passaggio sara’ effettuata domani mattina intorno alle ore 6). Sono inoltre in servizio le pattuglie della Polizia municipale che ...