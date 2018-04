SCUOLA Presidi & esame di Stato | i sindacati comandano | il Miur esegue

SCUOLA/ Presidi - le anomalie da correggere al più presto : Il dirigente scolastico delle scuole statali autonome è una figura fortemente anomala nel panorama della dirigenza pubblica. Le implicazioni sono dirimenti (1). EMANUELE CONTU(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Programmi, materie, compresenze, dirigente: 4 idee per cambiare, di E. ValcamonicaSCUOLA/ Riformare i cicli va bene, ma prima viene l'autonomia, di R. Fraccia

VACCINI - “NIENTE SCUOLA PER BIMBI NON IN REGOLA”/ Oggi scaduti termini - i presidi : “a rischio nidi e materne” : VACCINI, Oggi scaduti i termini: "niente SCUOLA per i BIMBI non in regola", l'allarme lanciato dai presidi “a rischio nidi e materne, situazione difficile". Burioni "necessaria informazione"(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 10:47:00 GMT)

Vaccini - i presidi : i bimbi non in regola non entrano a SCUOLA : L'ingresso dei bimbi nei nidi e nelle scuole materne, da lunedì 12 marzo, potrebbe essere suscettibile di brutte sorprese: i genitori che fossero ancora sprovvisti della certificazione...

Bambini non vaccinati - i presidi avvertono : “Lunedì niente SCUOLA - nessuna eccezione” : Nei nidi e nelle materne dal 12 marzo non si entra se non in regola coi vaccini. È stata data ampia comunicazione ai genitori che hanno avuto tutto il tempo per mettersi in regola", hanno spiegato dell'Associazione nazionale presidi, ricordando che i dirigenti devono far rispettare il divieto altrimenti potrebbero incorrere nel reato di omissione di atti di ufficio.Continua a leggere

I ds possono essere agenti di cambiamento solo se affrontano le situazioni di crisi come opportunità di scelta. Spunti dall'ultimo convegno Disal. ROBERTO PELLEGATTA(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 06:10:00 GMT)