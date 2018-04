Scontro USA-Russia | Trump annuncia i missili sulla Siria

Trump contro la Siria - pronto raid aereo/ Scontro Usa-Russia - "probabile attacco militare" ad Assad : Donald Trump contro la Siria, pronto raid aereo: il presidente Usa chiede l'appoggio di Francia, Regno Unito e Arabia Saudita per punire Assad, ecco l'avvertimento della Russia(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 12:35:00 GMT)

Piazza Affari non si fa intimorire dallo Scontro Usa/Cina : Chiariamo subito che, da parte sua, Trump fa bene a dire che non c'è alcuna guerra, dal suo punto di vista sta seguendo una politica di "riallineamento", non può tuttavia pretendere che la Cina ...

Tennis - Coppa Davis 2018 : che Scontro tra Spagna e Germania! Croazia ed USA con i favori del pronostico : Non solo Italia-Francia: il programma dei quarti di finale di Coppa Davis offre molti spunti interessanti nelle altre gare in programma. Andiamo a scoprire chi si affronterà a partire da domani nelle restanti tre sfide, ovvero Spagna-Germania, Croazia-Kazakistan ed USA-Belgio. Sicuramente il confronto più interessante è il primo: Spagna-Germania è anche un classico di Coppa Davis, e nei 16 confronti precedenti per 10 volte hanno passato il turno ...

Scontro Usa-Cina sui dazi : Si alza di livello lo Scontro commerciale fra Washington e Pechino dopo che ieri sera l'Amministrazione Trump ha diffuso un nuovo elenco di prodotti cinesi soggetti a dazi doganali del 25%. La lista ...

Borse in calo sullo Scontro commerciale Usa-Cina : MILANO - Il botta e risposta commerciale tra Stati Uniti e Cina continua a farsi sentire sul mercato. Dopo la pesante seduta registrata ieri a Wall Street oggi le Borse asiatiche hanno vissuto una ...

Ex spia russa avvelenata : sul caso Skripal - gli Usa e le loro colonie cercano lo Scontro con Putin : Un centinaio di diplomatici russi espulsi da Usa, Europa e Canada. Ben due dall’Italia. Sono addirittura 14 gli Stati membri della Ue ad aver preso per adesso il provvedimento “come seguito” di quel che si è deciso al vertice Ue della settimana scorsa. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha asserito che “altre espulsioni non sono da escludere nei prossimi giorni e settimane”. Che dire? Incommentabile, si ...

Dazi : Usa - Ue e Cina trattano per scongiurare lo Scontro sui dazi : Messa la pistola dei dazi sul tavolo, Washington invita avversari come la Cina e alleati come l'Europa a trattare per raggiungere accordi «equi» sul commercio internazionale. Fuori dalla cornice della ...

Borse giù : pesa Scontro Usa-Cina. Pochi titoli limitano i danni : Per oggi in Europa non sono previsti dati macro di rilievo, ma è in agenda una riunione dei leader dell'Unione europea per discutere della Brexit e della nuova politica commerciale di Trump. Le ...

Mercati Asiatici Scontro Usa/Cina su dazi affossa Shanghai - -4 - 1% - e Tokyo - -4 - 5% - : Il dato giustifica il proseguimento della politica monetaria espansiva da parte della Bank of Japan, recentemente ribadito dal governatore Haruhiko Kuroda. Pesanti le Borse della Cina continentale, ...

La strategia Usa : trascinare l'Ue nello Scontro con la Cina : Il volto feroce verso la Cina e la chiamata alle armi all'Europa. La strategia dell'amministrazione Trump continua a dipanarsi tra minacce e aperture, ora agli avversari ora agli alleati, in un ...

Dazi - è già Scontro al G20 tra Usa e Cina : 'Abbiamo la sensazione, Wilbur Ross , il segretario del Commercio Usa, ndr, e io, che questa settimana potremmo trovare una soluzione comune', ha detto il ministro dell'Economia, Peter Altmaier, ...

Cina/Usa : lo Scontro si inasprisce : Washington 'delusa' dai passi indietro cinesi sull'apertura del mercato alla concorrenza straniera http://www.repubblica.it/economia/2018/03/18/news/usa_trump_Cina-191599006/ Per continuare a leggere ...

Molti nemici - molti voti. Vladimir Putin usa lo Scontro con la Gran Bretagna per l'ultima spinta prima del voto : molti nemici, molti voti. Perché quei nemici di oltre confine alimentano l'orgoglio patriottico, rafforzano la narrazione di una Russia attaccata perché temuta, e offrono altri argomenti alla propaganda nazionalista su cui "zar Vladimir" ha costruito il suo trionfo annunciato alle elezioni presidenziali di domenica. La "guerra diplomatica" con il Regno Unito caratterizza la vigilia del voto, apre le prime pagine dei giornali, ...