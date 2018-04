Sciopero infermieri Meno adesioni rispetto a febbraio

Sanità - infermieri in Sciopero oggi e domani "rinnovo contratto è raggiro" : Tra le varie richieste del sindacato degli infermieri ci sono: direttive e risorse finalizzate a sostenere l'aggiornamento professionale dei professionisti del comparto; direttive e nuove risorse finalizzate all'immediato e stabile riconoscimento, sia economico che giuridico, per la valorizzazione delle competenze cliniche e gestionali degli interessati; direttive finalizzate alla detassazione del salario di produttività, come per il privato, ed ...

