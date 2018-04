lostinaflashforward

: SCANDAL - L'unica salvezza per Mellie è dire la verità nello Sneak Peek della penultima… - LostInAFF : SCANDAL - L'unica salvezza per Mellie è dire la verità nello Sneak Peek della penultima… -

(Di giovedì 12 aprile 2018) Questa sera sulla ABC andrà in onda lapuntataserie intitolata "Standing in the Sun", in cui saremo sempre più vicini a scoprire le sortipresidenza. Come si vede dal promo rilasciato dalla rete americana, l'unico modo per uscire indenne dalloo è quello dilanon sarà l'costretta a confessare. Tutti si troveranno a dover essere per la prima volta, dopo tanto tempo, sinceri. Come possiamo vedere dallodeve rinunciare ad appellarsi al quinto emendamento e decidere ditutta la. La decisione di sfruttare il diritto di non rispondere potrebbe apparire sospetto, come se realmente ha qualcosa da nascondere. La stategia suggerita da Liv sarà vincente o segnerà la finepresidenza Grant? Per sapere cosa succederà non possiamo fare altro che vedere la puntata di questa ...